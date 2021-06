Scaloni debe dar la lista de los 28 convocados para la Copa América

Dos noticias buenas y otra bastante mala rodearon el día después del empate del martes a la noche en Colombia por Eliminatorias Sudamericanas de cara a la Copa América para el seleccionado argentino con la confirmación de que el zaguero central Cristian Romero no está desgarrado, lo del arquero Emiliano Martínez fue sólo un susto, pero en cambio su colega Franco Armani sigue arrojando resultado positivo en sus testeos de coronavirus y hoy se debe presentar la lista final de 28 jugadores.

“Los estudios realizados esta tarde al defensor Cristian Romero arrojaron que padece una sobrecarga muscular de cara posterior del muslo izquierdo”, fue el parte oficial emitido ayer por AFA a través de su cuenta de Twitter de la selección argentina.

Antes de emprender el regreso a Buenos Aires, otro comunicado a través de la red social dio tranquilidad acerca del estado del arquero Emiliano Martínez, quien debió ser reemplazado ante Colombia por Agustín Marchesín a raíz de un fuerte golpe que recibió al disputar una pelota con Yerry Mina y caer pesadamente, perdiendo por un momento el conocimiento.

"Los estudios realizados al arquero Emiliano Martínez han arrojado resultados satisfactorios. El futbolista del Aston Villa regresa sin problemas a Buenos Aires junto al resto del plantel", indicó la cuenta de Twitter.

Mientras que ya al anochecer, otras fuentes afistas indicaron que Armani se realizó el martes un testeo de manera particular en Buenos Aires y el resultado registrado volvió a darle positivo pese a ya estar de alta de coronavirus.

Esa carga viral residual ya lo dejó afuera de los dos compromisos por Eliminatorias Sudamericanas ante Chile y Colombia, pero ahora en el seno del cuerpo técnico del seleccionado nacional el debate pasa por incluirlo en la lista final de los 28 futbolistas que participarán de la Copa América que el entrenador Lionel Scaloni debe presentar antes de las 13 de este jueves.

En principio "Cuti" Romero no podrá, por esa lesión provocada en el encuentro frente a los colombianos en Barranquilla, estar presente en el debut argentino del próximo lunes frente a Chile, en el estadio Olímpico "Nilton Santos", de Río de Janeiro, por el Grupo B de la Copa América.

Y en cuanto a Armani, que para Scaloni es el titular más allá de la buena respuesta de Emiliano Martínez (sufrió un fuerte golpe en la cabeza que lo obligó a salir ante Colombia) en esos dos juegos, la alternativa de que permanezca entre los 28 hasta que los testeos le arrojen resultado negativo, es la que había empezado a ganar fuerza anoche en el predio de AFA, en Ezeiza.

Es que Scaloni no paró de lamentar la ausencia del arquero riverplatense durante las conferencias de prensa de los últimos días, lo que indica que agotará todas las instancias antes de bajarlo de esa lista.

Lo concreto es que de acuerdo con el protocolo sanitario publicado por la Conmebol, "todos los futbolistas cuyos resultados registrados en testeos realizados en las últimas 48 horas sean positivos o indeterminados, no podrán ingresar al país sede de la competencia", por lo que en este caso Armani no podría viajar junto con la delegación que el próximo sábado volará hacia Río de Janeiro.

Por lo pronto los 23 jugadores que jugaron o fueron al banco ante Colombia, más los 8 que se quedaron al margen y ayer retornaron al país, fueron testeados y esta mañana se conocerán los resultados, algo también decisivo para confeccionar la nómina de los 28 convocados.

El primero que ya se sabe que no estará en la Copa América es Lucas Alario. El delantero del Bayern Munich no se recuperó de una lesión en el tendón del muslo derecho: se perdió la doble fecha de Eliminatorias y tampoco estará en Brasil. De hecho, el ex River ya abandonó el predio de la AFA.

Hay otros dos que son fijas: José Palomino y Emiliano Buendía. Ninguno sumó minutos ante Chile y Colombia. El cuarto desafectado sería Nahuel Molina. El lateral surgido en Boca, de presente en el Udinese, jugó un rato en el tramo final ante la Roja. Y contra los cafeteros se quedó afuera del banco. El quinto es una incógnita.

Claro que los no estarán en la lista de 28 no quedarán marginados definitivamente, porque a raíz de la pandemia de covid-19 la Conmebol habilitó hasta cinco modificaciones en plena competencia para el caso en que se registre algún contagio.