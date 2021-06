Otra monja fue acusada de abuso en Boulogne

Luego del arresto de la monja María Telles Fajardo (64), acusada de abuso sexual contra una niña que estaba a su cargo, se conoció que otra integrante de la orden Hermanas Trinitarias también fue denunciada por el mismo delito el año pasado. La monja María Telles Fajardo, colombiana y más conocida como “Sor Marina”, se dedica a brindar contención y educar en hogares en Núñez, San Miguel y Boulogne, a chicas menores de edad que están bajo medidas de abrigo, tuteladas por juzgados de familia. Ayer fue detenida.

La víctima, que al momento de los hechos tenía 14 años, declaró en una cámara Gesell este último lunes. Relató cómo la religiosa la tocó en sus órganos genitales y en los glúteos con la ropa puesta en repetidas ocasiones en la cocina del hogar de Boulogne, en medio de tareas habituales durante 2020. También que la monja la espió desnuda este año, mientras se bañaba, y luego de que los ataques cesaran por un tiempo pudo contar lo sucedido.

Más tarde, en la indagatoria, “Sor Marina”, quien era la encargada de la cocina, negó los abusos y dijo que todo podría ser un malentendido, que a la víctima podría “haberla rozado”. La chance de rozarse en esa cocina, que mide ocho metros de largo, según pudo comprobar la Justicia, parece escasa.

El caso es investigado por Marcelo Fuenzalida, titular de la UFI Especializada en Delitos Conexos a la Trata de Personas de San Isidro, tras una denuncia realizada el 22 de abril último. En un principio se conoció una sola víctima, pero el fiscal sospechó de ataques a otras menores que vivieron en el hogar, que aloja exclusivamente a niñas.

Poco después se supo que no se trataba de un hecho aislado. Luego de conocer la noticia de la detención de Telles Fajardo, el obispado de San Isidro emitió un comunicado en el que reveló que en octubre del año pasado otra miembro de Hermanas Trinitarias también había sido denunciada por abuso sexual en el establecimiento de Boulogne.

“En el mes de octubre del año pasado, se toma conocimiento de un/a menor que denuncia en la Justicia un presunto abuso por parte de una religiosa que vivía y trabajaba en el hogar ‘Comunidad de Hermanas Trinitarias’, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Trinitarias, con sede en Boulogne”, contaron desde el obispado.

Y agregaron: “En ese mismo momento se pidió a las autoridades de la Congregación iniciar la investigación canónica correspondiente. Al percibir una demora en el inicio de la actuación por parte de la mencionada Congregación, el Obispado decidió de oficio comenzar el proceso”.

Según supo Infobae, esa causa está radicada en la UFI de Violencia de Género de San Isidro que dirige Laura Zyseskind y no avanzó porque la víctima no se presentó a declarar. “Vino para entrevistarse con la psicóloga, pero luego no concurrió a la audiencia”, explicaron fuentes judiciales. Se trata de una joven mayor de 16 años -con lo cual no declara en cámara Gesell- que se había fugado del hogar.

