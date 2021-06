Definirán el lunes cómo se inscribirán los nombres de las alianzas

En el marco de la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la aplicación del Módulo Alianzas Electorales del sistema Forum para la inscripción de las alianzas provinciales y municipales tras la definición de los cronogramas electorales, desde el Superior Tribunal de Justicia informaron que el lunes los partidos políticos se reunirán con autoridades del Juzgado Electoral Provincial para acordar aspectos sobre la inscripción de los nombres de las alianzas. Además, anticiparon que el sistema virtual oficialmente quedará habilitado a mitad de la semana entrante.

Y tras la definición del cronograma electoral del 2021, con el llamado a elecciones ejecutivas para el 29 de agosto, fecha en que se realizarán también los comicios legislativos, los plazos se acortan y toda la logística se pone en marcha. Y la disposición del STJ sobre la inscripción virtual de las alianzas provinciales y municipales no es ajena al contexto electoral que ya se vive en la provincia.

En consecuencia, ayer en Casa Lagraña se realizó la tercera capacitación del sistema Forum que viene llevando adelante el STJ. Sobre la reunión, El Litoral consultó al ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, juez Eduardo Panseri, quien primero destacó la participación de los partidos políticos y detalló: “En principio, el lunes estuvieron 34 personas, entre apoderados y responsables informáticos de los partidos; el miércoles 32 y hoy (por ayer) estuvieron cerca de 48 personas”.

Mientras que en relación a los reclamos técnicos y el pedido de la inscripción en papel de las alianzas o la utilización de un sistema mixto que venía haciendo el Consejo Consultivo de los Partidos Políticos, indicó que “técnicamente hablando este proceso siguió en un proceso de conocimiento. Se expuso el sistema y luego vinieron algunas objeciones, llamémosle así, o mejoras que quieran introducir y se aceptaron los cambios, para que la plataforma sea más amigable con el usuario”.

“Garantizamos la velocidad de la carga, pero, como le decíamos nosotros, cada alianza o partido tendrá la responsabilidad de buscar una internet confiable y rápida. Pero aseguramos que la página o nuestros servidores no van a colapsar, y que no va a haber un cuello de botella”, continuó. “Si bien va a haber unas 700 alianzas en promedio que se van a registrar, informamos que luego de que una persona cargue los datos en el sistema, este le va a enviar un correo electrónico con los datos cargados a efectos de que la inscripción sea transparente y clara; y también para que los apoderados puedan mostrar a sus jefes políticos la documentación presentada”.

Resistencia

En cuanto a la resistencia a la aplicación del sistema, Panseri manifestó que “hubo resistencia a ver cómo funciona, todos preguntan eso. Al principio tuvimos reuniones y a partir de ahí comenzaron a probar y el lunes vinieron con cuestionamientos y aportes, con nuevas ideas, algunas fueron bien recibidas y por otras se debió consultar a la jueza electoral para dar una constatación definitiva”.

“Hubo resistencia, porque muchos prefieren el papelito y el recibido. Pero al poco tiempo que le decíamos que le íbamos a dar los resultados por el mismo sistema, para que ellos tengan seguridad de lo que cargaron, ya todos comenzamos a hablar en un mismo idioma”, contó.

Nombres

Sobre la posibilidad de seguir corrigiendo algunos aspectos técnicos de la plataforma, el ministro del STJ comentó que “el lunes a las 10 de la mañana vamos a reunirnos con autoridades del Juzgado Electoral a los efectos de una última propuesta que quieren hacer los partidos con respecto a los nombres de las alianzas, y como eso no tiene incidencia en lo técnico, esperamos que a partir del miércoles o jueves a más tardar, el sistema ya estará habilitado oficialmente y disponible para los frentes”.

Mientras que en relación a la propuesta que se analizará el lunes, Panseri explico que “se va a solicitar que, por ejemplo, la frase Frente de Todos o Encuentro por Corrientes aparezca en todos los niveles a nivel provincial y comunal. Por ejemplo, sería el nombre de los frentes (ECo o Frente de Todos) y la localidad ECo Goya. Pero si en la misma localidad hay más de un frente que apoya a la misma alianza, tendrán que poner otro nombre, por ejemplo, una se llamará ECo y la otra se llamará Apoyemos a ECo, y así”.

Tiempos y beneficios

En referencia a los tiempos dentro del sistema, Panseri señaló que “podrán modificar todas las cuestiones hasta el nombre si quieren, antes de las 24 horas. Porque a las 24 horas el reloj oficial va a dar el cierre definitivo. Y esperamos a esa hora devolverle a través de un correo electrónico todo aquello que presentaron alguna vez, o reformularon, y entonces sabrán cuál es la definitiva, la que presentaron última. A su vez, el Juzgado va a bajar toda esa documentación virtual, la va a transformar en un PDF y lo va subir al Iuris del Poder Judicial a efectos de que, a la mañana siguiente, se comience a trabajar con las distintas resoluciones para validar lo que presentaron los partidos políticos. Por último, creemos que para las 10 de la mañana del día posterior a la inscripción vamos a publicar en nuestra página de manera conjunta todas las listas y alianzas presentadas a nivel provincial y comunal”.

Por último, comentó que “el primer beneficio del programa es el control que se logra. Y si bien beneficia, en primer momento, al Juzgado Electoral, ya que el mismo sistema chequea toda la información, que no haya dos partidos, que no falte la firma, que los nombres estén correctos, que no haya superposición, lo que también le sirve a los partidos políticos y a las alianzas creadas. El otro beneficio es que el 30 de junio a las 10 vamos a poder informar a todos los partidos que integran cada alianza, cómo integran y en qué categoría se anotaron. Este control antes era muy engorroso porque se lo realizaba manualmente, y el sistema hoy lo va a hacer en tiempo récord”.

Los candidatos se anotarán con modalidad mixta

Tras la disposición del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la aplicación del Módulo Alianzas Electorales del sistema Forum para la inscripción de las alianzas provinciales y municipales, informaron que para la registración de los candidatos a los cargos vacantes se utilizará un sistema mixto, ya que también las presentaciones se harán en papel, dado que no se cuenta con las firmas digitales.

Tras el cierre del curso de capacitación sobre la plataforma virtual que se utilizará para la registración de los frentes políticos, el ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Panseri, aclaró a El Litoral que “este sistema como lo estamos iniciando se utilizará solo para las alianzas, no para cuando se coloquen los apellidos de los candidatos. Eso lo vamos a dejar para una próxima elección”.

“La inscripción de los candidatos va a ser a través del Forum en forma virtual, pero a la vieja usanza. Es decir que como necesitamos la firma en forma original y no tenemos la digital todavía, tendrán que presentar en un plazo perentorio el papel firmado en original para la aprobación definitiva por parte del Juzgado. Entonces con el escrito el Juzgado lo baja del sistema Forum, lo escanea y lo levanta al Iuris judicial, y en base a eso ya puede tomar decisiones cuando venga firmado el escrito por parte del apoderado y ahí termina de tener validez la documentación presentada”, concluyó Panseri.

(MNR)