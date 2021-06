Con una carta manuscrita le pidió a la jueza que le devuelvan su celular secuestrado

El Poder Judicial de Corrientes celebró la respuesta de la jueza de Instrucción N° 6 de Capital, doctora Graciela Ferreyra, a una mujer que envió una nota escrita a mano de forma sencilla. Le solicitó, sin formalismos, la devolución de su teléfono que le fuera secuestrado durante la investigación preliminar de una denuncia por violencia de género.

Explicó que lo necesitaba para el colegio de sus hijos, lo que llevó a la doctora Ferreyra a contestarle y darle la respuesta judicial de la misma forma, mediante la resolución N° 467/21.

“Espero que se encuentre bien y se le va a devolver su teléfono celular, porque ya se hicieron las tareas para las cuales se lo necesitaba y no es necesario tenerlo más tiempo secuestrado en esta causa, y agradeciéndole por haber entregado su teléfono cuando fue pedido”, sostuvo la doctora Graciela Ferreyra en su resolución.

Y agregó: “También quiero decirle que como no me parece que haya sido necesario secuestrarle el teléfono cuando usted estaba en el hospital, porque usted no dijo en su denuncia que en el celular había cosas que puedan servir en la investigación, entiendo que el secuestro no tenía que hacerse y por eso le devolvemos su teléfono sin mayores impedimentos…”.