Covid-19: definirán si 15 poblaciones permanecen o cambian de fase del Aspo

Para reducir el riesgo de contagio mientras avanza el plan de vacunación contra el covid-19, se establecen una serie de restricciones en las poblaciones donde se registra un incremento de casos activos. En este sentido, el pasado domingo 6, el gobernador Gustavo Valdés anunció la prórroga de la fase 2 y 3 -según el caso- en 15 localidades del interior. Además, ese mismo día incluyó a Riachuelo entre las comunas que retrocedieron de etapa del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo).

A través de su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo provincial, en esa oportunidad, señaló que se mantendrían las medidas sanitarias que ya estaban vigentes. Y, en este sentido, especificó que tanto Goya como Mercedes continuarían en fase 2.

Según los registros de hace una semana, en la primera ciudad eran 491 los pacientes con coronavirus. Mientras que, el parte del último viernes 11, indicó que allí hay 611 casos activos. Diferente es la situación en la comuna mercedeña donde el pasado domingo habían detectado 26 casos nuevos por lo que ascendió a 384 la cantidad de contagiados. Una cifra que, de acuerdo con lo informado ayer desde el hospital, descendió a 370.

Por lo que, en una de las ciudades en fase 2, en los últimos días aumentaron los contagios. Y en la otra descendió.

Etapa 3

Libres, Santo Tomé, Curuzú Cuatiá, Monte Caseros, Mocoretá, Juan Pujol, Santa Rosa, Esquina, San Roque, Santa Lucía, Carolina, Itá Ibaté y Lomas de Vallejos son las poblaciones en las que hoy concluye la prórroga de la fase 3 del Aspo. Por lo que en esos lugares, aguardan que el Gobernador junto con el Comité de Crisis definan si extenderán las restricciones o establecerán flexibilizaciones.

Curuzú Cuatiá es una de las comunas en las que, desde el pasado domingo y hasta ayer, se registró el descenso de pacientes con coronavirus: pasó de 550 a 312.

Mientras que en Juan Pujol de los 143 casos positivos que tenía el pasado 4 de junio, hasta el último viernes, 11, solo quedaban 52.

Semejante fue la tendencia en San Roque. Allí, hace una semana tenían 80 pobladores con covid-19. Cantidad que, de acuerdo con el parte emitido el último viernes, bajó a 48.

En tanto que, en Riachuelo eran 84 los habitantes con covid-19 cuando comenzó a regir la fase 3 del Aspo. Ayer, casi una semana después, eran 57 los casos activos.

Cautela

Un poco menor fue el descenso en Monte Caseros. Una ciudad en la que, hasta anteyer, había 203 habitantes con resultado positivo para coronavirus.

Sobre eso, Austral Correntina informó ayer que el doctor a cargo de la dirección del Hospital Samuel W. Robinson, Gustavo Imbelloni, expresó: “Tenemos que ser cautos”.

Se refirió a que “ayer (jueves) por primera vez -desde el 5 de abril- que tenemos menos de 10 casos” nuevos en un día. No obstante, señaló que “hay que ver si esto es algo aislado o va a ser la tendencia. Hay que esperar porque por ahí no es algo significativo, sino que es por los que se testearon nomás”. A lo que agregó: “Generalmente no baja tan bruscamente la cantidad de casos, así que hay que esperar”.

Aumento

Entre las comunas que están en fase 3, en las últimas jornadas, se incrementaron los casos activos en Libres, Santa Rosa y Santa Lucía.

En la ciudad fronteriza, el domingo 6 de junio, había 412 pacientes con covid-19. Un número que, según lo informado anteayer, se elevó a 467. Menor fue el incremento en el caso de Santa Rosa que hasta el último viernes contabilizaba 108 pacientes con covid-19.

En tanto, Santa Lucía pasó de 71 a 83 activos y Santo Tomé, de 278 a 285. La cantidad de afectados en las dos últimas comunas citadas corresponden a los registros oficiales comunicados el viernes 11.

Aunque la evolución epidemiológica fue dispar en cada una de las comunas que están en fase 2 o 3, el personal de salud continúa trabajando en los testeos, la atención de los pacientes y la colocación de vacunas anticovid.