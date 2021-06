Londres desafía al vértigo y la altura con una impactante pileta

Londres estrena piscina flotante: Sky Pool es un "puente" entre dos edificios y con 148.000 litros de agua a 35 metros de altura. Suspendida a 35 mts en el aire, el Sky Pool ha capturado la imaginación en todo Londres y mucho más allá. Se trata de la primera piscina en altura del mundo, es exclusiva para los residentes del Embassy Gardens y sus invitados. La pileta de aguas cristalinas, de 25 metros de largo que parece flotar en el aire. Una atracción turística inaugurada para esperar el verano sumergidos, viviendo una experiencia única, mirando desde las alturas los edificios de la gran ciudad. No hay otra piscina en el mundo como la Sky Pool.

Con los primeros rayos de sol pegando fuerte, la ciudad de Londres espera a los turistas con esta nueva atracción para descansar de las temperaturas inusualmente cálidas de esta semana (en Reino Unido, al menos), algunos londinenses se refrescaron en una nueva piscina situada a más de diez pisos de altura, que une a dos edificios residenciales de lujo. Hecha de polímero transparente, la piscina de 25 metros de largo se inauguró el mes pasado tras ser diseñada y construida en Grand Junction, Colorado. La estructura de 61 toneladas se envió a Londres en un viaje que duró tres semanas. Fue la culminación de cuatro años de construcción, incluidos seis meses de planificación del diseño.

La Sky Pool fue diseñada por HAL Architects y es un proyecto que lleva años tanteándose. Se ubica en Londres, concretamente entre dos de los edificios de Embassy Gardens. El Embassy Gradens es un área de uso mixto (residencias y oficinas) cerca de la embajada de Estados Unidos, específicamente en Nine Elms, un barrio relativamente nuevo que ha destacado por su rápida transformación y sus modernas construcciones, traducidas en altos edificios de último diseño.

Embassy Gardens, un desarrollo de EcoWorld Ballymore, se encuentra en un barrio del suroeste de Londres que está siendo remodelado. Desde la llamada Sky Pool, los nadadores tienen vistas de la vecina Embajada de Estados Unidos, el río Támesis y el horizonte de edificios de Londres. Si miran hacia abajo, verán la calle a 35 metros.

Las imágenes ya dan pistas de la impresión que puede llegar a causar esta nueva construcción. Su capacidad es de 148.000 litros de agua y servirá de conexión entre los residentes de ambas viviendas.

El uso de la piscina, que sus promotores han descrito como la primera piscina flotante del mundo, es exclusivo para los residentes y sus invitados, pero no para todos los residentes. Muchas de las nuevas urbanizaciones de Londres están obligadas a asignar un porcentaje de sus unidades a residentes de bajos ingresos. En Embassy Gardens, dichos inquilinos ocupan 260 de un total de 1500 apartamentos con valor desde 635.000 libras (unos 900.000 dólares). Los arrendatarios de menos recursos no cuentan con acceso a la piscina ni a otros servicios porque no pagan una cuota, según la empresa que gestiona sus viviendas.