Santiago Cafiero ratificó que este año los salarios le ganan a la inflación

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, ratificó ayer que “este año los salarios le ganan a los precios, le ganan a la inflación, los haberes jubilatorios le ganan a la inflación”, a la vez que señaló que “nosotros no tenemos problema en que las pautas salariales estén por encima de la inflación y tengan una recuperación real”.

El jefe de ministros explicó, en diálogo con Radio Rivadavia, que "no hay que tomar arbitrariamente los números que a veces se arrojan porque los años paritarios no son necesariamente iguales a los años calendarios. Un presupuesto va de enero a diciembre y las paritarias van de junio a junio. Entonces allí hay que poder evaluar como impactan los aumentos salariales este año que es el compromiso del Presidente". Cafiero puntualizó que "este es el desafío y este es el compromiso al igual que con la inflación con la cual hay mucho camino por recorrer. Cualquiera recorre las góndolas sabe que los precios están muy altos y hay que seguir bajándolos. Los precios se bajan con políticas públicas, con herramientas como Super Cerca o Precios Cuidados, o la ley de Góndolas y aplicar las sanciones necesarias a aquellas empresas que intentan generar ganancias que no tuvieron en los últimos años, la intentan recuperar en un mes".

El funcionario expresó que "lo que necesitamos es un ordenamiento macroeconómico que permita ir tranquilizando la economía y generar un sendero de expectativas que estén alineadas y acompañadas con programas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Productivo y otros ministerios".

