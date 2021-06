Alianzas: reunión para definir cómo será la inscripción de los nombres

Tras la capacitación que realizó el Superior Tribunal de Justicia (STJ) sobre la aplicación del Módulo Alianzas Electorales del sistema Forum para la inscripción de las alianzas provinciales y municipales, hoy en Casa Lagraña a las 10, los partidos políticos mantendrán un encuentro con autoridades del Juzgado Electoral provincial. El objetivo de la reunión se centra en acordar aspectos sobre la inscripción de los nombres de las alianzas.

Luego, se buscará destacar los consensos logrados y el proceso de conocimiento de la plataforma virtual. El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Panseri, informó a El Litoral que “el lunes a las 10 de la mañana vamos a reunirnos con autoridades del Juzgado Electoral a los efectos de una última propuesta que quieren hacer los partidos con respecto a los nombres de las alianzas, y como eso no tiene incidencia en lo técnico, esperamos que a partir del miércoles o jueves a más tardar, el sistema ya estará habilitado oficialmente y disponible para los frentes”.

Mientras que en relación a la propuesta que se analizará el lunes, Panseri explico que “se va a solicitar que, por ejemplo, la frase Frente de Todos o Encuentro por Corrientes aparezca en todos los niveles a nivel provincial y comunal. Por ejemplo, sería el nombre de los frentes (ECO o Frente de Todos) y la localidad ECO Goya. Pero si en la misma localidad hay más de un frente que apoya a la misma alianza, tendrán que poner otro nombre, por ejemplo, una se llamará ECO y la otra, Apoyemos a ECO, y así”.

El STJ estima que para los comicios se inscribirán unas 700 alianzas en promedio y que las alianzas serán informadas al día siguiente de la inscripción. “El primer beneficio del programa es el control que se logra. Y si bien beneficia, en primer momento, al Juzgado Electoral, ya que el mismo sistema chequea toda la información, que no haya dos partidos, que no falte la firma, que los nombres estén correctos, que no haya superposición, esto también le sirve a los partidos políticos y a las alianzas creadas”, destacó Panseri.

“El otro beneficio es que el 30 de junio a las 10 vamos a poder informar a todos los partidos que integran cada alianza, cómo integran y en qué categoría se anotaron. Este control antes era muy engorroso porque se realizaba manualmente, y el sistema hoy lo va a hacer en tiempo récord”, concluyó.