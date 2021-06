Violencia de género: detuvieron a Renzo Ruiz Díaz

En un amplio operativo policial detuvieron en la localidad de Santa Lucía a Renzo Ruiz Díaz, acusado de violencia de género contra Ana Irene Díaz Colodrero. Ahora está a disposición de la Justicia. El acusado estaba con condicional por el mismo delito, que ahora sería de cumplimiento efectivo, y en octubre del 2020 había sido condenado a tres años.

El procedimiento estuvo a cargo del comisario mayor Aquino, y el hombre fue trasladado a la fiscalía de Goya.

Ayer, alrededor de las 13 horas, se entregó en la comisaría de la ciudad de Santa Lucía, a cargo del comisario Aquino.

Sobre Ruiz Díaz pesa una denuncia por violencia de género, tras ingresar por la fuerza el día domingo a la vivienda de Ana Díaz Colodrero. Cabe resaltar que Ruiz Díaz cuenta con dos restricciones perimetrales previas y una condena de tres años de prisión por golpear a su expareja. Fue trasladado a Goya para su declaración como imputado.

El fiscal Patricio Palisa, en la jornada de ayer, había emitido órdenes de allanamientos y detención pero no se logró dar con el paradero de Ruiz Díaz. Durante la jornada iba a ser trasladado a Goya. Movimientos feministas se convocan para protestar frente a la comisaría para exigir su detención, ya que el imputado cuenta con una condena previa por golpear en la vía publica a su exnovia, cuya condena llega a los tres años de prisión en suspenso. Este caso sorprende a la esfera judicial, ya que el beneficio del golpeador podría caer y pasar la condena en suspenso a efectiva, siendo trasladado a un penal en Corrientes capital.

El caso tuvo gran repercusión el lunes, cuando Ana Irene Díaz Colodrero dio a conocer la pesadilla que estaba viviendo y lo contó a los medios de comunicación. Relató que sufre violencia de género por parte de su exnovio, quien rompió la puerta de la vivienda de su casa y la golpeó.

En este sentido, otra de las víctimas de violencia de género por parte del mismo hombre, Adriana Arizaga, se refirió a un hecho que sucedió en 2013. La mujer fue atacada por el hombre que le luxó la mandíbula y le propinó otras heridas graves en el rostro. “Siempre me mantuve aislada y no lo hice público por miedo a las represalias. La causa incluyó una lucha por seis o siete años. En el 2020 recién obtuve una sentencia a pesar de tener todas las pruebas médicas y documentación correspondiente”.

“La fiscalía de Goya hizo la denuncia de oficio y obtuve todas las respuestas que otras chicas no tuvieron. Renzo Oscar Gastón Ruiz Díaz tiene otras causas”.

La mujer siguió relatando su caso: “Tuve que irme de Santa Lucía porque había una persecución constante y amenazas todo el tiempo de él y de parte de su familia. La sentencia que se obtuvo en el 2020 marcó un precedente, aunque Renzo Oscar Gastón Ruiz Díaz no tenía antecedentes y eso me causaba miedo de luchar en vano”.

“Va a llegar un momento en que no vamos a poder contarlo. Es una persona sumamente violenta, sin importar el género. Me costó mucho tiempo volver a caminar tranquila; cuando me vine a vivir a Goya me lo cruzaba y llegué a sentir tal paranoia que pensaba que me rastreaba, y hoy que levanté la voz, vuelvo a tener miedo no solo de él, sino de su familia”, finalizó en sus declaraciones la mujer atacada.

(NG)