Xavier Carreras: “Tengo un compromiso con el club y voy a volver cuando haya Liga”

El alero de República Dominicana Xavier Carreras y que en la temporada pasada se desempeñó en Regatas Corrientes, se encuentra en su país participando en el Draft de la de la Liga Nacional de Baloncesto.

“Estoy disfrutando la experiencia y adaptándome al juego que tienen en República Dominicana, donde son posesiones cortas. Es fuerte estar hoy conociendo de nuevo a mis familiares y el pueblo donde nací. Hace 23 años que no venía acá” sostuvo el jugador en una entrevista que mantuvo con Latinoamérica Podcast (jueves a las 14hs. por UcU Web Radio).

En esa charla el exjugador de Estudiantes de Concordia, se refirió a la pandemia por el coronavirus: “Con el COVID está todo más relajado y se pueden vacunar todos. Lo contrario a la Argentina. Lo único de burbuja, es que se juega en una sede y nada más. A través de una página, me empezaron a conocer y entonces me llamaron los clubes” contó.

El alero dominicano hizo la mayor parte de su carrera en la Argentina, y no era reconocido en su país. Sin embargo a partir de una nota que le hizo un portal especializado dominicano, empezó a ser conocido en su país de origen. Así tuvo un par de ofertas para volver, pero decidió continuar en el club correntino: “Al principio dije que no porque pensé que íbamos a llegar a la final con Regatas. Pero me convencieron y hoy estoy jugando con Los Prados el torneo regional de Santo Domingo. Es como un TNA (Torneo Nacional de Ascensp). Tuvimos grandes partidos pese a las derrotas” contó el jugador.

En su país Carreras se encuentra participando de un draft. “Estoy muy tranquilo con lo del Draft de la de la Liga Nacional de Baloncesto República Dominicana, incluso ya hablé con algunos clubes interesados pero yo vine a jugar y demostrar lo mío. Me siento más argentino que dominicano pero soy extranjero en los dos lugares (jeje)” expresaba sonriendo el alero.

Días atrás Regatas Corrientes anunció el regreso de Gabriel Piccato a la conducción técnica del equipo en reemplazo de Lucas Victoriano. Xavier Carreras también hizo mención al entrenador que viene de dirigir a Hispano Americano de Río Gallegos.

“Le deseo lo mejor a Gabriel Piccato en Regatas Corrientes. Nos quedó a todos un sabor amargo porque San Martín nos planteó un buen juego y nos hizo sentir incómodos en los Playoffs de la Liga Nacional, pero nos fuimos contentos por la temporada hecha” definió.

Si bien Carreras ahora se encuentra afincado en su país natal, su intención es volver a vestir la camiseta del club del parque Mitre. “Estuve muy cómodo con Lucas Victoriano. Nos daba mucha confianza y aprendí mucho con él. Igual no me sorprendió su salida. Estoy en un gran momento. Tengo un compromiso con Regatas y voy a volver cuando haya Liga”.