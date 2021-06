China detectó el primer contagio de gripe aviar H10N3 en humanos

Un hombre de 41 años en la provincia de Jiangsu, en el este de China, es el primer ser humano contagiado por la gripe aviar H10N3, según han informado las autoridades sanitarias de este país. En un comunicado, subrayan que no hay indicios de que la enfermedad sea contagiosa de persona a persona y que el riesgo de una propagación extensa es “muy bajo”.

Según ha explicado este martes la Comisión Nacional de Salud, equivalente al Ministerio de Sanidad en China, el hombre, residente en la ciudad de Zhenjiang, comenzó a sentirse enfermo el 23 de abril con síntomas que incluían fiebre. Quedó ingresado en un hospital local cinco días más tarde. El 28 de mayo, después de que se completara la secuenciación genética del virus que le había infectado, el paciente recibió el diagnóstico definitivo. Se trataba de la nueva variante de gripe aviar, la H10N3. Era el primer caso detectado en el mundo, precisa la Comisión de Salud.

El comunicado no precisa cómo pudo contagiarse exactamente el enfermo, que ya se encuentra en vías de recuperación y a punto de recibir el alta. Sí subraya que el virus H10N3, un subtipo del que provoca la gripe aviar, procede de las aves y no tiene capacidad de infectar a los humanos de manera efectiva, por lo que es improbable que se repitan muchos más contagios. Los contactos del paciente han sido rastreados y no se han detectado otros incidentes, indica.

