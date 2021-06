Floppy Tesouro habló sin filtro de la versión amorosa entre su exmarido y Silvina Luna

Floppy Tesouro habló este fin de semana de la versión amorosa entre su exmarido y Silvina Luna.

A principios del 2021, Floppy Tesouro confirmó que su matrimonio con Rodrigo Fernández Prieto llegó a su final, luego de sortear una breve separación en 2019. El vínculo entre ambos será de por vida, dado que son los padres de Moorea.

Cada uno por su lado, la modelo y cantante oficializó en LAM que está de novia con empresario Ezequiel Pereira, y Fernández Prieto afrontó rumores de romance con Silvina Luna, pese a que, en enero, la rosarina aseguró "Rodrigo es uno de mis mejores amigos".

Al tanto de la vida amorosa de su ex, Floppy fue consultada en el programa radial Agarrate Catalina por la versión que lo une a Silvina, y ella respondió: "Yo sé que vínculo de amistad que une a Rodrigo y a Silvina data de muchos años antes, de que él estuviera conmigo. Además, con ella somos colegas, porque trabajamos un montón de veces juntas. Él tiene derecho a estar con quien quiera. No quiero involucrarme en este tema. No hablamos sobre eso y no es un tema para nosotros. Yo solo quiero que él sea feliz, al igual que él me desea la felicidad a mí con la persona con la que estoy".

Luego deslizó que el empresario también rehízo su vida, pero no especificó junto a quién: "La realidad es que tanto Rodrigo como yo rehicimos nuestras vidas. Lo único importante es que el papá de mi hija sea feliz, así como él desea que yo lo sea. Entiendo el vínculo que tienen ellos y tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que ellos quieran".