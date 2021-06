Quién es José Navarro, el novio de Gastón Dalmau

Minutos antes de que se conociera la decisión de que Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa son los nuevos finalistas de "MasterChef Celebrity 2", el actor sorprendió a todos los televidentes al hablar sobre su presente amoroso.

“Mi amor está lejos, mi perro también. Tengo a mi perro en Los Ángeles, le mando un beso”, expresó el participante del reality gastronómico a Santiago del Moro cuando le preguntó sobre las personas que lo ayudaron durante toda la competencia.

Después de que el ex "Casi Ángeles" contara algunos detalles de su pareja ante las cámaras, el nombre de José Navarro comenzó a viralizarse en las redes como el supuesto novio de Dalmau.

Navarro es un joven español que vive en Los Ángeles, maneja las redes sociales de la cadena de cines IMAX y como detalló en sus redes "ama las historias poderosas y las excelentes comidas".

A pesar de que no compartieron imágenes juntos en sus redes sociales, los dos jóvenes son dueños de su perro, Roger, y suelen publicar fotografías junto al can en sus respectivas cuentas. Además, Dalmau no duda en ponerle "me gusta" y comentarle los posteos a su pareja.

