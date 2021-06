Recuperaron motocicletas sustraídas y aprehendieron a tres jóvenes

Detuvieron a tres jóvenes y recuperaron dos motocicletas que habían sido sustraídas en la localidad de Esquina.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría de distrito Primera de Esquina, en circunstancias en que realizaban sus labores específicas de prevención.

En la intersección de la calle Serrano Soto y avenida 9 de Julio divisaron a tres sujetos que iban caminando con dos motocicletas, de similares características a los rodados que se hallaban denunciados como sustraídos.

Por tal motivo se procedió a la demora para su identificación y tras solicitarles las documentaciones de los rodados no pudieron acreditar la propiedad y o procedencia. Secuestraron las motos y los demorados fueron trasladados a la dependencia.

Posteriormente, tras realizar las primeras diligencias, se pudo establecer que ambos rodados —marcas Gilera Smash Tuning de 110 c. c. y Corven Mirage de 110 c. c.— resultaron ser las denunciadas como sustraídas, cuando se hallaban estacionadas, una de ellas, por calle Bartolomé Mitre y Moreno, y la otra en calle Mandini y Belgrano. Los aprehendidos junto con las motocicletas secuestradas fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras que en la mencionada comisaría de distrito se instruye la actuación sumarial correspondiente.

(NG)