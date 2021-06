Productor denunció que sufrió dos ataques de cuatreros en el último mes

Un productor ganadero de Monte Caseros denunció que le carnearon tres vacunos en las últimas horas, y que es el segundo ataque de cuatreros que sufre en el último mes. Se trata de Norberto Calgaro, quien precisó que “en esta oportunidad fueron tres animales y lo llamativo es que a 100 metros de donde fue la carneada, al otro día vi rastros de patinada de una camioneta y después la Policía me dijo que era el patrullero del Priar y que esa noche estuvieron hasta las 3 en la zona”.

Añadió que “estas cosas te da qué pensar. Ojo, no digo que los jefes y comisarios estén en esto, solo que me resulta llamativo”, lanzó y agregó que “la noche anterior había recorrido la zona y todo estaba bien. Al otro día me encontré con 2 terneros de entre 100 y 150 kilos más una vaquilla preñada, que fueron faenados en mi campo”, que está situado a unos 10 kilómetros de Monte Caseros, señaló.

Se trata del segundo hecho, ya que hace unos 30 días le carnearon otros tres terneros y ese mismo día a su vecino le hicieron lo mismo con un vacuno, relató.

Ventas

“Acá, lo grave es que nunca aparecen los culpables. Resulta que nos enteramos que salen a ofrecer carne en casas particulares. Es evidente que en algún lugar va a parar todo”, dijo Calgaro.

Además “se supo que una noche, la Policía paró a unas personas que venían con bolsas, quienes reconocieron que era carne y los dejaron ir y se quedaron con la carne. Esas cosas se dice en el pueblo”.

En este marco, cuestionó que luego de formalizar las denuncias, “jamás me entregan una copia, se quedan con el escrito y uno no tiene forma de saber qué dice, o hay veces que me dicen que inician de oficio la investigación. Siempre buscan minimizar lo que pasa”, se quejó.

En cuanto a la proyección del delito sostuvo que “antes los robos eran cada cierto tiempo y uno creía que podía ser por hambre, pero ahora es cosa de todas las semanas y sabemos que lo hacen para la venta. En mi caso, en los últimos años me faenaron o robaron unas 250 cabezas de ganado”, planteó.

(WA)