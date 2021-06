Boca Unidos probó equipo con el ingreso de dos valores juveniles

Hubo sorpresas ayer en la práctica de fútbol de Boca Unidos. El técnico, Alfredo Grelak, incluyó en el equipo titular a los juveniles Williams Navarro y Alejandro Ramírez en lugar de Saúl Abecasis y Gonzalo Ríos, respectivamente, de cara al partido frente a Gimnasia y Tiro de Salta.

Tanto Navarro como Ramírez ya venían siendo tenidos en cuenta, habiendo ingresado en el segundo tiempo de los dos últimos partidos que disputó el equipo correntino en el torneo.

Boca Unidos viene de igualar 1 a 1 en su visita a Juventud Unida de Gualeguaychú, donde el único gol del equipo correntino fue marcado por Abecasis, que pareció asentarse en la posición de mediocampista por la izquierda.

En dicho encuentro, Navarro reemplazó precisamente a Abecasis, mientras que Ramírez entró en lugar de Antonio Medina, y Ríos fue suplantado por otro juvenil, Agustín Braure.

Tanto Abecasis como Ríos participaron ayer normalmente de la práctica, descartándose por lo tanto que tengan alguna lesión, por lo que los cambios que probó el DT son de orden táctico.

Si bien no resulta definitorio, la formación que el técnico prueba en la práctica formal de fútbol de la semana, generalmente es la que implementa en el compromiso oficial siguiente.

Si bien los cambios son de jugadores que ocupan la misma línea, el ingreso de Ramírez por Ríos deja sin un “9” de referencia al ataque correntino, salvo que esa posición sea ocupada por Tony Medina.

Los once que Grelak puso ayer en cancha fueron estos: Luis Ardente; Nicolás Monje, Ariel Morales, Franco Lazzaroni, Sebastián Oliva; Sebastián Luna, Diego Sánchez Paredes, Navarro, Carlos Arriola; Ramírez y Medina. Hoy el equipo volverá a practicar, por lo que habrá que esperar si el técnico ratifica esta formación o realiza alguna otra variante.

Cabe recordar que en el plantel correntino se encuentran cursando diferentes lesiones los delanteros Martín Peralta y Lautaro Larrasábal.

Al tucumano Peralta se le practicó a comienzo de mes una artroscopía en los meniscos de la rodilla derecha, con una recuperación estimada entre 45 y 60 días.

En tanto que el chaqueño Larrasábal se intervino quirúrgicamente en mayo a raíz de la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

Boca Unidos hace dos partidos que no gana, ya que viene de igualar ante Sportivo, de Las Parejas, y el sábado en Gualeguaychú.

El último triunfo se remonta a la quinta fecha, cuando superó como visitante a Douglas Haig de Pergamino con goles de Peralta y Lionel Niz, que en los últimos partidos dejó de entrar en la consideración del técnico.

Juega el sábado

Ayer se confirmó que Boca Unidos recibirá el sábado a Gimnasia y Tiro, abriendo la disputa de la novena fecha de la Zona B del torneo Federal A. El encuentro, que se jugará a partir de las 15 en el estadio aurirrojo, será arbitrado por el rosarino Maximiliano Mascheroni.

Programación

Este es el programa de partidos para el fin de semana, correspondiente a la novena fecha de la Zona B del torneo Federal A

Sábado 26

15:00 Boca Unidos (Corrientes) vs. Gimnasia y Tiro (Salta). Árbitro: Maximiliano Mascheroni.

Domingo 27

15:00 Racing (Córdoba) vs. Defensores de Belgrano (Villa Ramallo). Árbitro: Enzo Silvestre.

15:00 Douglas Haig (Pergamino) vs. Sportivo Belgrano (San Francisco). Árbitro: Brian Ferreyra.

15:00 Gimnasia (Concepción del Uruguay) vs. Defensores (Pronunciamiento). Árbitro: Jonathan Correa.

15:30 For Ever (Resistencia) vs. Unión (Sunchales). Árbitro: Luis Lobo Medina.

15:30 Central Norte (Salta) vs. Crucero del Norte (Misiones). Árbitro: Guillermo González.

16:00 Sportivo (Las Parejas) vs. Sarmiento (Resistencia). Árbitro: Joaquín Gil.

Libre: Juventud Unida.

(RP)