La correntina Tiziana Huici continúa en la preselección nacional juvenil

La selección femenina U-19 de básquetbol comenzará una nueva concentración rumbo al Mundial de Hungría que se disputará en agosto próximo. Se trata de la recta final de su preparación, y con un total de 22 jugadoras citadas. Entre las jugadoras convocadas se encuentra la correntina, oriunda de Santa Lucía, Tiziana Huici (18 años; 1,70 m de estatura), que se desempeña como base.

La jugadora del club Tomás de Rocamora de la provincia de Entre Ríos, ya viene participando de otras concentraciones junto al combinado nacional juvenil.

Los entrenamientos del combinado femenino se desarrollarán desde el martes que viene hasta el 10 de julio en el Centro Nacional de Alto Rendimiento (Cenard), en la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Argentina comenzó su preparación en agosto del 2020 con entrenamientos virtuales, siendo el primer equipo nacional en entrenarse oficialmente post pandemia y que logró llevar adelante su primera concentración durante octubre. Se entrenaron más de dos meses en Buenos Aires durante el cierre del año pasado y en este 2021 realizaron dos concentraciones más, tanto en enero como marzo/abril.

Respecto a la pasada nómina habrá una serie de novedades. Se suman Natassja Kolff -tras su paso en los últimos meses por el Spar Gran Canaria de Tenerife-, Martina Torres -se perdió la anterior concentración por lesión-, Genesis Toledano -viene de la High School House Preparatory de Miami-, Ianara Morbidoni de Talleres de Rosario y Julia Sexe de Banco Provincia de La Plata. Las que no fueron incluidas en esta nueva lista son Fiamma Yaciura, Guadalupe Castelnuovo y Delfina Gentinetta, quienes habían estado convocadas en la anterior reunión que finalizó el 8 de abril.

Esta será la penúltima concentración de Argentina rumbo a la cita mundialista, ya que luego habrá una última reunión antes del torneo que comenzará el 20 de julio y que luego se prolongará con un viaje a España días antes para definir detalles finales del equipo.

El Mundial de Hungría se llevará a cabo del 7 al 15 de agosto y Argentina quedó cuadrada dentro del Grupo B del torneo, compartiendo zona junto con Rusia, China Taipei y el seleccionado anfitrión. Al terminar esa primera fase, accederá a octavos de final, donde cruzará a eliminación directa ante uno de los equipos del A (Italia, Australia, Egipto y Estados Unidos) dependiendo de la ubicación que logre en el grupo inicial (1B vs. 4A, 2B vs 3A, 3B vs 2A y 4B vs 1A). Luego seguirán los cuartos de final, semifinales y final.