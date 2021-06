Familiares del médico goyano se expresaron tras la tragedia

Diez argentinos que se hospedaban en el edificio que se derrumbó en Miami Beach permanecen desaparecidos y las autoridades confirmaron que los buscan entre los escombros. Entre ellos se encuentra un médico oriundo de Goya, Andrés Galfrascoli, que se encontraba de viaje junto con su pareja Fabián Nuñez y Sofía Nuñez Galfrascoli, de 6 años.

La familia se encontraba desde hacía varias semanas en el estado de Florida, Estados Unidos. Habían ido de vacaciones y a vacunarse contra el coronavirus. Marcelo Galfrascoli es primo hermano del médico cirujano desaparecido y expresó que “aún no tenemos información de nada. Lo que sé es que mi hermano fue a pasar esa noche en el departamento porque se había desocupado”.

Por otra parte, Jorge Osvaldo Almeida Barbosa publicó en su cuenta de Facebook su lamento de que la familia Galfrascoli era “otra vez golpeada”.

“La semana pasada, el covid se llevó a mi primo Gordo Galfrascoli. Hoy, en la desgracia de Miami, está bajo los escombros mi sobrino Andrés Galfrascoli, reconocido cirujano plástico, hijo del excamarista de Corrientes, mi primo Pete Galfrascoli”, escribió Barbosa.

A su vez, una amiga de la pareja, Flavia Martínez, habló con TN y se mostró afectada por la triste noticia: “No puedo creer lo que pasó, son súper buenas personas; voy a hablar en presente porque quiero que estén bien y así lo creo”.

“Galfrascoli es uno de los mejores cirujanos que hay en el país, de bajo perfil. Hace unos días hablé con él y me dijo que estaban descansando. Ayer, tarde, le mandé un mensaje tarde y no me lo contestó y recién se lo mandé de nuevo porque no lo puedo creer”, dijo Martínez.

