Presentaron la marcha de Belgrano “Forjado en bronce y macerado en plata”

El Ministerio de Educación realizó ayer en la Sala de Situación la presentación de la marcha del General Manuel Belgrano “Forjado en bronce y macerado en plata”, de Thierry Calderón de la Barca. En la oportunidad, a través de la resolución ministerial N° 3.221, fue declarada de interés educativo. Buscarán su difusión y que sea entonada en las escuelas.

Participaron de la actividad la ministra de Educación Susana Benítez, el subsecretario de Gestión Educativa Julio Navias, el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero, el secretario general del Instituto Nacional Belgraniano filial Corrientes, Carlos Arce.

Durante la presentación, la profesora Elena Godoy interpretó la marcha, así como también se proyectó un video con imágenes de la provincia y la marcha interpretada por la Orquesta Folclórica.

Al hacer uso de la palabra, el profesor Calderón de la Barca explicó cómo nació la idea de realizar esta “memorable marcha”, destacó que el trabajo fue en conjunto y que surgió a través de un pedido que le habían realizado desde el Colegio Juana Manso para que hiciera unas palabras alusivas para el acto del Día de la Bandera el 20 de junio, en el 2007. “Diez días antes de la fecha ya tenía todo, por lo que me reuní con la profesora Romero, que es la autora de la música, y me dijo por qué no escribía las letras; pasados unos días lo terminé y se lo leí; entre ambos y mi amiga Helena con un piano de por medio lo compusimos. Durante el acto del Día de la Bandera del 2007 que se había realizado en la bajada del puente General Manuel Belgrano con presencia de alumnos, docentes y autoridades locales de ese año, entonamos por primera vez la marcha”, relató.

“Corrientes se merece tener la primera marcha porque Belgrano era una persona que brillaba solamente con su presencia, más allá de sus acciones y conducta ética, son cosas que yo heredé de mi madre y tuve la suerte de conocer a doña Eloísa Chico de Arce, que me homenajeó en el 2009; ella fue una estudiosa y defensora de Belgrano”, remarcó.

Por su parte, el presidente del Instituto de Cultura destacó la importancia de Belgrano para nuestro país y la provincia: “Su paso por Corrientes tuvo un gran significado, más allá de la fundación de Curuzú Cuatiá, y lo recordamos en este circuito belgraniano que se está trabajando para poder definirlo, y esta marcha es el broche de oro a todo ese trabajo”.

Seguidamente, la ministra de Educación resaltó la importancia de la presentación de la marcha: “Es una gran obra que debemos dejar a nuestros correntinos”.

A los diferentes directivos de niveles y modalidades que estaban participando a través de la plataforma Zoom instó a que esta marcha en homenaje a Belgrano suene en todos los establecimientos educativos de la provincia en este mes belgraniano y a partir de ahora en cada izamiento del pabellón nacional: “Es un gran legado que vamos a dejar a nuestros hijos”.

También indicó que la marcha (audio) y el video estarán disponibles en la página del Ministerio de Educación de la Provincia, para que se pueda acceder fácilmente a la primera marcha que tiene nuestro prócer Belgrano.