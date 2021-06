Procesaron al policía retirado que baleó al joven de 22 años, Nahuel Pedemonte

Cirilo Comisario, de 56 años, fue procesado por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y continuará detenido en la Unidad Penal de San Cayetano. Se trata del expolicía que baleó a Nahuel Pedemonte (22) en una discusión vecinal en el barrio Molina Punta de la capital correntina, ocurrida el pasado 23 de enero.

El joven que se encuentra en silla de ruedas, continúa su recuperación en su casa. “No tengo rencor ni odio, Dios sabe lo que hace”. “Aún no se sabe si voy a volver a caminar, pero no tengo bronca ni enojo”, dijo al programa Alta Nota.

“Estuve cuatro meses en terapia intensiva y 15 días en sala común. Leía mucho para pasar el tiempo, rezaba de noche y en momentos en el que me sentía bajoneado”, recordó. “Soy muy creyente y gracias a eso estoy acá. Mi mamá me inculcó eso, me llevaba a la iglesia y por eso la fe me ayudó”.

“Más o menos vi todo lo que pasó en los medios. No tengo dimensión de toda la gente que estuvo acompañando, vi algunas fotos de la marcha y me emocioné”.

“Una señora que no conocía me regaló una camiseta y me encariñé. Ella sabía que yo era de Boca por mis hermanos, pero aún no la conozco”, señaló en la entrevista.

Por una cuestión económica, Nahuel está sin rehabilitación. Su hermana Malvina explicó que deben pagar un kinesiólogo para que continúe con su tratamiento. “Hay mucha gente de distintas partes de Argentina que nos ayudó, hasta personas de Alemania y la familia del jugador de fútbol Julián Velázquez”.

“Me gustaría agradecer a mis vecinos, hicieron un grupo a beneficio que nos ayudó un montón. A mis hermanos y a toda la gente que nos donaron cosas, a todos ellos”, destacó.

Nahuel Pedemonte fue herido el sábado 23 de enero a la noche, cuando mantenía una discusión con una vecina por un perro al que intentaba rescatar en el barrio Molina Punta. Sin mediar razones, el esposo de la mujer con quien Nahuel discutía, el expolicía Comisario, le disparó por la espalda con su arma reglamentaria. La bala entró por el omóplato, perforó un pulmón y le dañó los intestinos y el hígado. Nahuel fue intervenido en varias oportunidades.

Se le hizo una traqueotomía, se lo intubó con respirador artificial. Pese a ello pudo recuperarse y recibió el alta médica.

Hoy lucha para poder recuperar la movilidad en las piernas.