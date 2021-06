Pobladores piden recibir la

“Sería bueno que los pobladores de Tres de Abril se puedan vacunar en alguno de los centros de salud que están acá, porque si no tienen que pagar un remis para ir hasta Bella Vista”, expresó un habitante de la primera comuna citada que se comunicó con este diario. En este contexto, comentó que “hay muchas personas grandes, abuelos y abuelas, que no tienen vehículo. Entonces, no les queda otra que pagar para que los lleven y traigan. Eso, dependiendo de la distancia, significa aproximadamente 4.000 pesos y no todos tienen para abonar esa cantidad”.

Teniendo en cuenta eso, planteó que “sería bueno que las autoridades municipales realicen las gestiones que sean necesarias para que la vacunación, al igual que en otras comunas, se haga acá en Tres de Abril”.