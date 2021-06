“Yo sin compañero”: el tuit viral de una alumna de la Unne sobre los métodos de estudio

Estudiar para llegar contrarreloj a una mesa de examen puede resultar una aventura desoladora para algunos universitarios. El gracioso posteo de una alumna de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) que se viraliza en Twitter terminó por confirmar todo lo que se puede hacer en compañía de alguien con la misma situación académica, además de estudiar.

Constanza Peart es de Formosa, tiene 23 años y vive hace seis en Corrientes.

Siempre pensó que sería arquitecta. Pero la hora de inscripción a la universidad la puso delante de un mostrador de la Facultad de Ciencias Agrarias del campus Cabral.

“Estoy en quinto año de Ingeniería Agronómica en la Unne y ahora la materia que estoy estudiando es Fruticultura”, dijo Constanza en lo que fue casi una presentación para iniciar la charla con El Litoral.

Si bien la cátedra que está dando ahora es de cuarto año, aclara, el objetivo es llegar a una mesa final con fecha en julio.

Cómo lo hará, se pudo resumir en el tuit que la está haciendo popular.

“Yo sin compañero de estudio: leo una carilla en 4 horas. Yo con compañero de estudio: 2 unidades, repaso, chusmeo, meriendo, 3 termos de mate, 4 de choclo, 3 de jyq, 5 de carne en 1 hora”, escribió la estudiante a las ocho y media de la mañana del miércoles en su cuenta personal de Twitter.

Hasta este jueves a la noche su publicación reunía más de 1.600 retuits y casi 9.000 Me Gusta.

“Ahora esta materia la estoy estudiando con una compañera, después de un mes de leerla sola y costarme mucho”, dijo la futura ingeniera a El Litoral.

Y subrayó: “Gracias a que estoy acompañada se hace más ameno”.

Los momentos de estudio son, “sin compartir mate obviamente, pero con buena onda y pilas para llegar a la mesa de julio”.

Al culminar la carrera será la primera en su profesión entre los Peart. “No es tradición familiar, buscaba qué estudiar cuando estaba en la Secundaria y me llamó la atención la carrera, no sabía si me iba a gustar”, dijo y aclaró: “Por años quise estudiar arquitectura”.

Después de los primeros tiempos entre los pasillos de la facultad y el campo llegó al punto de reconocerse una apasionada.

“Sobre todo, lo que más ayudó a que me guste es la Facultad de Ciencias Agrarias y su gente sencilla; siempre nos estamos ayudando entre todos y colaborando, los profes que están siempre a nuestra disposición y ahora con la pandemia más aún”.

A Constanza le quedan siete materias hasta el título, un trayecto en el que irrumpió el coronavirus.

“Si bien me sacó los últimos años de estudio en mi facu, que me encantaba ir, compartir mates y los asados tan conocidos, me dio la posibilidad de hacer más llevadero preparar exámenes con mis compañeros”, dijo en la despedida.