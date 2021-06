El Federal A se reanuda en una fecha en la que Boca Unidos queda libre

Más Info

Programación-Zona B

Hoy

15.00: Douglas Haig vs. Gimnasia y Tiro/Joaquín Gil.

15.00: Gimnasia y Esgrima (CdU) vs. Sarmiento/Enzo Silvestre.

15.30: Racing (C) vs. Sportivo Belgrano/Gastón Monzón Brizuela.

15.30: Chaco For Ever vs. Depro/Jorge Nelson Sosa.

16.00: Central Norte vs. Defensores de Belgrano/Francisco Acosta.

Mañana

15.00: Crucero del Norte vs. Unión/Nahuel Viñas.

16.00: Sportivo A. C. vs. Juventud Unida/Gustavo Benítes.

Libre: Boca Unidos.