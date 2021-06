Concejo: la oposición evalúa pedir sesión especial para que asuma Mosquera

Dadas las restricciones sanitarias establecidas por la segunda ola de contagios de coronavirus, desde la oposición analizan solicitar una sesión especial para que asuma, en reemplazo del concejal José Luis “Jaime” Gálvez, Nahuel Mosquera, quien en diálogo con El Litoral señaló: “Hemos presentado todos los papeles y estamos evaluando hacer la petición si la situación se dilata”.

“En realidad estamos analizando eso, porque esto se sigue dilatando. Todavía no hablé con las autoridades del Concejo específicamente de eso. Pero ya presentamos todos los papeles. Si hubiera sesión esta semana no habría inconveniente”, aseguró Mosquera a El Litoral.

“No asumí en la sesión porque todo el papeleo estaba en proceso. Pero si la situación continúa así, vamos a hacer una solicitud especial, porque no podemos esperar todo el mes”, aclaró.

Se debe mencionar que desde la presidencia del Concejo Deliberante anticiparon a El Litoral que Mosquera asumirá en próxima sesión, pero su fecha depende del alcance de las restricciones sanitarias.

En cuanto a la impronta que caracterizará al trabajo que va a realizar dentro del Concejo dijo que “en esta primera etapa me voy a sumar y colaborar en las comisiones en las que ya estaba el concejal Jaime Gálvez, porque no puedo modificar mucho lo que ya están trabajando”.

“Pero voy a trabajar más en lo que tiene que ver con los derechos humanos, medioambiente, el hábitat. Soy profesional arquitecto y tengo interés en lo social y en lo que tiene que ver con todo lo urbano”, indicó el nuevo concejal del Frente de Todos.

Mientras que en relación a la ciudad y su mirada desde el rol que comenzará a desempeñar dijo: “Hay cuestiones que se fueron haciendo bien, Corrientes tiene una forma, en urbanismo, se lo llama ‘orgánico’, no está estructurado. Es un organismo vivo. Se va haciendo a medida que va creciendo y no con un pensamiento planificado. Y esto fue así durante toda su historia y hay discontinuidad de avenidas de espacios, hay dificultades para conectar el sur con el norte. Muchos me hablaban de las cuatro avenidas, pero no es esa la cuestión, sino el norte y el sur y los espacios donde no hay urbanización y que los avances son esporádicos. Ponen asfalto en el ingreso a un barrio, pero al final no hay infraestructura no se mejoró nada, hay mucho trabajo por hacer en Corrientes”.

Por último, en cuanto a su espacio político recordó que “pertenezco al espacio Nuevo Encuentro que nacionalmente integra el Frente de Todos”.