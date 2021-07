Es “inminente” la aprobación de vacunas para adolescentes

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo que es “inminente” la aprobación en el país de las vacunas Moderna y Sinopharm para inmunizar contra el coronavirus a menores de 18 años; en tanto Rusia anunció que en agosto comenzará a inocular a chicos entre 12 y 17 años con la Sputnik V, fármaco que se utiliza y produce en la Argentina.

“La FDA por estos días estaría aprobando (el uso de Moderna en menores) y después la aprobación de la Anmat es automática”, dijo Gollan sobre la autorización que analiza la agencia de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos a esa vacuna para ser aplicada en niños y adolescentes.

Por otro lado, apuntó que "es muy, muy inminente la aprobación de Sinopharm (para niños y adolescentes) de 3 a 18 años, con lo cual va a haber disponibilidad" de vacunas para este grupo poblacional tras la autorización de la Anmat.

El 11 de junio pasado China aprobó el uso de emergencia de las vacunas contra la covid-19 de Sinopharm y de Sinovac Biotech (ambas utilizan la plataforma de virus inactivado) en personas de 3 a 17 años. En tanto, en la Unión Europea (UE), en Estados Unidos y Canadá ya fue autorizado el uso de Pfizer en menores.

"Vacunas para los chicos con comorbilidades va a haber muchas", aseguró Gollan en Radio La Red, y precisó que estima que podrán utilizarse en el país las de Sputnik, Sinopharm, Moderna y Pfizer para ser aplicadas en menores cuando la Anmat haya dado su autorización y en la medida que avancen las negociaciones con esos laboratorios.

El ministro aseguró que se calcula que en la provincia de Buenos Aires hay entre "300 y 400 mil chicos" con comorbilidades y que, una vez que las vacunas estén aprobadas, su aplicación podría concretarse en "uno o dos días".

Por otro lado, el director del Centro Nacional Gamaleya, Alexander Gintsburg, anunció que el mes que viene Rusia comenzará a vacunar contra el coronavirus a chicos de entre 12 y 17 años con la Sputnik V.

En declaraciones a la agencia de noticias rusa Ria Novosti, explicó que la vacunación empezará cuando terminen las pruebas que ya se realizan sobre voluntarios de ese rango etario. De los 100 participantes del estudio, 21 chicos y chicas recibieron el primer componente de la fórmula y sólo dos "levantaron una fiebre de más de 37 grados", dijo.

"Esta es una reacción normal, lo que significa que no se inyecta solución salina, sino la vacuna. Si no la hubieran medido, probablemente no se habrían dado cuenta", dijo Gintsburg sobre el progreso de las pruebas.

"La vacunación contra el coronavirus de los adolescentes debe comenzar antes del 20 de septiembre", estimó.

