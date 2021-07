Exestudiantes denunciaron a un instituto privado por no poder tramitar sus títulos

Un grupo de exestudiantes del Instituto Privado Río Paraná denunció a este establecimiento porque no pueden tramitar sus títulos secundarios, y aseguran que es un problema que data de 2018. Desde el Ministerio de Educación afirmaron que este colegio está inhabilitado desde 2017, por lo que en principio no podrán actuar en pos de solucionar el problema.

María Ferreira, Marisa Riquelme, Gastón Gómez y Lorena López son egresados y egresadas del Instituto Privado Río Paraná, quienes denunciaron penalmente al establecimiento por no poder tramitar sus títulos. En diálogo con El Litoral, Ferreira contó que “pagamos 6 mil pesos por el trámite del título, el Instituto nos mandó con los papeles a la Dirección de Títulos (del Ministerio de Educación) y ahí nos dijeron que no nos podían recibir porque ese colegio está inhabilitado”.

La joven detalló que la denuncia la realizaron a principios de año en la Comisaría Tercera, por recomendación de una abogada y debido a que hasta ahora no recibieron respuestas por parte de la cartera educativa. “La rectora del Instituto nos dice que tenemos que ir a tramitar nuestro título a Educación, pero ahí no nos quieren recibir y no sabíamos qué hacer”, agregó.

Finalmente, Ferreira destacó que si bien son cuatro las y los denunciantes, “hay muchos estudiantes y exestudiantes que están en esta situación pero no se animan a hablar. Con la viralización del tema se acercaron muchos para contarnos que están en la misma situación”, señaló la exalumna, quien no descartó la idea de organizar algún tipo de manifestación pública.

Inhabilitación

Desde la Dirección de Enseñanza Privada confirmaron a este medio que el 31 de octubre de 2017 se estableció la caducidad de la incorporación a la Enseñanza Privada del Instituto Privado Río Paraná, a partir del ciclo lectivo 2018, debido a la falta de aval por parte del área de Infraestructura.

Según detallaron, esto implica a sus niveles educativos Inicial, Primario, Secundario y Superior; por lo que “carece de autorización del Estado provincial para funcionar a partir del ciclo lectivo 2018”.

En noviembre de ese año, la directora del colegio, Verónica Rabadán, había manifestado a este matutino que desde la institución iniciaron acciones legales “por inconstitucionalidad del procedimiento en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1”. Por ese motivo, continuaron brindando sus servicios “haciendo uso pleno de sus derechos constitucionales”.

Con relación a esto, desde la Dirección de Nivel Superior argumentaron que, en estas condiciones, la escuela solo debería funcionar como “institución parasistemática”, brindando únicamente capacitaciones. “No emitiremos títulos que se hayan conseguido en este lugar después de 2018 porque no son válidos”, ratificaron.