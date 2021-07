Rivero llegó para “pelear cosas importantes”

El escolta santafesino Juan Manuel Rivero contó la forma en que se dio su llegada a Comunicaciones de Mercedes. En un primer momento tenía la intención de seguir en Gimnasia de Comodoro Rivadavia pero al caerse esa opción apareció el equipo correntino y fue seducido por el proyecto que encara el entrenador Ariel Rearte para pelear cosas importantes en la próxima temporada.

“La realidad fue que, en primera instancia, el entrenador y manager de Gimnasia me habían comunicado que querían renovarme. Pasaron los días, no presentaron oferta formal y hace unos 15 días atrás se comunicaron para decirme que la ficha mía la iban a utilizar más adelante para traer un americano”, relató en declaraciones que realizó a Pick&Roll.

“Me sedujo la idea que tiene Ariel (Rearte). La verdad que cuando me llamó y se interesó en mi, me comentó el plan y enseguida le dije que sí, que me encantaba. Sé que es un gran profesional, que la institución está muy bien, que hace las cosas muy bien y a uno lo tira mucho eso. No lo dude ni un segundo y por suerte en cuestión de dos o tres días llegamos a buen puerto”, agregó el escolta de 36 años.

Respecto a sus objetivos personales y con el equipo comentó: “Me gusta mejorar día a día. Sé que hasta el último día de mi carrera deportiva se puede mejorar y trato de buscar eso. Trato de estar lo más fino posible, de ponerme al servicio del equipo, buscar objetivos grupales lo más alto posible. Por eso me sedujo lo de Comunicaciones, sé que el plantel que se está conformando es muy bueno y apuestan a pelear cosas importantes y a un jugador eso lo seduce plenamente”.

La pasada temporada fue atípica por la pandemia del coronavirus que obligó a jugar todo el torneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Fue una experiencia nueva para todos, pero gracias a Dios pudimos volver a trabajar que eso es lo importante. Creo que yo que semana a semana la fuimos llevando porque no se podía diagramar mucho más adelante ya que si había algún caso se debía parar pero por suerte pudimos trabajar, terminar la temporada que eso es importantísimo. La mayoría de los equipos nos fuimos amoldando semana a semana para que la temporada sea lo mejor posible”.

Por último analizó su producción en el pasado torneo con la entidad de Comodoro Rivadavia.

“Por suerte fue una de mis mejores temporadas en Gimnasia. En lo individual fui uno de los picos máximos de rendimiento del equipo y eso me dejó muy tranquilo. Más ahora que no voy a continuar en la institución de haber dejado la vara bien alta y haber entregado todo como en cada partido que lo hice. Sumamente contento, por ahí en lo colectivo, nuevamente no pudimos avanzar firme en los playoffs, que es donde nos costaba pero hay que sacar las cosas positivas que se pudo competir a un buen nivel y eso es lo importante”.