El Bellas Artes extiende sus horarios y retoma ciclo de cine

El Museo de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” extiende desde mañana su horario de visita, que pasará a ser de 9 a 12 y de 17 a 20, con entrada restringida por los protocolos sanitarios vigentes.

El público que se acerque en esta semana extra de vacaciones de invierno podrá recorrer las distintas exposiciones habilitadas y asistir al ciclo de cine que regresa este jueves, a las 20, también con aforo limitado y en este caso debiendo inscribirse enviando un correo a museovidalctes@hotmail.com.

“Lo cotidiano se vuelve mágico” será la nueva muestra que inaugura el Museo, un conjunto de pinturas del joven artista visual Pablo Gogna, inspiradas todas en el tema musical del mismo nombre, recordado de una de las interpretaciones de la gran Mercedes Sosa.

Pablo Gogna nació en Corrientes y fue seleccionado entre diferentes caricaturistas del país para formar parte de la exposición “Caricaturas x 3” en el Museo Bernasconi de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dio charlas. Fue ilustrador gráfico del diario El Litoral en la sección editorial de opinión. En el 2016 expuso en La Paz, Entre Ríos, invitado por la Dirección de Cultura, donde además dio una masterclass de caricatura. En el año 2017 expuso en el Museo Provincial de Bellas Artes “Dr. Juan R. Vidal” de la ciudad de Corrientes y en el año 2018 expuso en el Centro Cultural Adolfo Mors. En el 2019 participó de ArteCo, Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes, en la muestra “Instantes” en la Galería Buenos Aires Sur y luego, de manera colectiva en la muestra “Metamorfosis” en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura provincial de Corrientes.

De manera virtual en el año 2020 en la segunda edición de ArteCo. Actualmente coordina el taller de dibujo y pintura “Gognart” en la ciudad de Corrientes.

El 4 de agosto se estará habilitando también la muestra “Mitología guaraní”, una exposición colectiva que reúne las obras de artistas visuales que conforman Nube Ediciones y plasman más de 30 leyendas guaraníes que irán desde la teogonía y cosmogonía guaraní, a sus leyendas correspondientes a la fauna y flora de nuestra querida región. Las modalidades en las cuales se presentarán los mitos y leyendas son: pintura, escultura, ilustración tradicional, ilustración digital y dibujos animados.

Además, el público podrá apreciar en la sala Adolfo Mors obras de la colección Félix Bunge, entre las cuales están expuestas pinturas de Emilio Petorutti, Benito Quinquela Martín, Fernando Fader, Cesáreo Bernaldo de Quirós, entre otros.

Películas

El ciclo “Cine en el Bellas Artes” retoma la propuesta de ofrecer producciones de primer nivel de la cinematografía mundial. Las películas seleccionadas para los meses de julio y agosto, a proyectarse los días jueves a partir de las 20 hs., están centradas en famosos robos de obras de arte que el cine llevó a la gran pantalla, guiones todos basados en hechos reales.

The Monuments men, Woman in Gold, The last Vermeer, The train y Esto es un atraco: el mayor robo de arte del mundo, conforman esta grilla especialmente diseñada.