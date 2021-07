Cruce de acusaciones y judicialización de las listas del Frente de Todos

Las listas Unidos por Corrientes y Ganemos Corrientes apelaron la impugnación de la Junta Electoral del Frente de Todos, pidieron el allanamiento de la sede partidaria, solicitaron que se presenten las documentaciones originales y elevaron también la causa al Juzgado nacional electoral. Además, denuncian quema de documentos y falsificación de firmas.

En medio de una crisis institucional del justicialismo, dado la renuncia no oficializada del delegado normalizador Juan Zabaleta, que mantiene a todos en un estado de incertidumbre, el peronismo sumó un nuevo capítulo en su novela.

Ya que en el marco de la inscripción de las listas de las tres alianzas que competirán en las elecciones Primarias, solo en el Frente de Todos se presentaron impugnaciones, quedando oficializada solamente la “Celeste y Blanca 501”, encabezada por Carlos “Camau” Espínola y Jorge Romero como candidatos a senador y diputado nacional respectivamente.

La resolución Nº 4 de fecha 26 de julio de 2021 de la Junta Electoral del Frente de Todos argumentó que ambas grillas no cumplieron con los requisitos solicitados para competir el 12 de septiembre.

En tanto, luego de haberse conocido la noticia sobre las impugnaciones, las dos listas realizaron presentaciones ante la Junta Electoral partidaria y el Juzgado Electoral de Corrientes, reservándose el derecho también de apelar en el fuero nacional, en el caso de que las resoluciones locales le sean adversas.

“Nosotros lo que pedimos es que presenten los originales, porque según la información que tenemos, las quemaron. Hicimos una denuncia en ese sentido. Le pedimos a la Justicia el allanamiento del Partido Justicialista y que se presenten los originales de la documentación que presentamos”, indicó el precandidato a senador nacional de la lista Ganemos Corrientes, Alejandro Karlen.

“Según la manifestación de ellos (por la Junta Electoral del Frente de Todos), la planilla de avales nuestra no tenía identificación arriba, no aclaraba a qué alianza o línea interna respalda, como que la gente firmó un papel en blanco. Y como eso no es lo que presentamos, pedimos que se presenten las documentaciones originales para constatar la verdad”.

En cuanto a las acciones presentadas, Karlen dijo: “Nosotros hemos presentado la apelación en la Junta Electoral del Frente de Todos y en la Justicia Federal” y agregó que “también pedimos el peritaje de las firmas de la línea Celeste y Blanca 501, porque la información y las grabaciones que tenemos indican que había tres personas firmando en la casa del partido, las planillas que ellos adjuntan como avales de la que quedó oficializada. La de ellos sí sería trucha y tenemos los nombres de las personas que lo hicieron. Y todo eso adjuntamos en la denuncia”.

“También pedimos que hasta que esto no se resuelva, el Frente de Todos no tenga boleta, y como lo de ellos va a quedar congelado hasta que se hagan las pericias de las firmas, lo más probable es que el Frente de Todos no llevaría lista para las elecciones Paso”, anticipó.

“Nosotros presentamos 2.478 avales y son 1.700 los necesarios”, aseguró Karlen.

Mientras que en relación a las presentaciones que realizó la línea Unidos por Corrientes, que lleva como candidato a diputado nacional a Eugenio “Nito” Artaza, Karlen sostuvo que “también impugnaron la resolución de la Junta partidaria y pidieron los peritajes”.

“La Junta sostiene que todos los avales que ellos presentaron pertenecen a una sola persona”.

Por último, Karlen aclaró que en caso de que la Justicia haga lugar a la presentación y exija a la Junta Electoral a presentar los originales, se va a constatar la verdad con la documentación presentada en papel o también la que se volcó a un CD encriptado, que era una de las formas solicitada dada la pandemia.

“Nosotros no tenemos copia de los originales porque a nosotros nos intimaron diciéndome que me quedaban 15 minutos de las dos horas que me habían intimado por email para presentar la documentación, cuando ellos habían certificado que las copias que le dejamos eran copia fiel del original. Lo que tengo es el recibido y la verificación in situ de cada una de la documentación que le dejamos”, aseguró, para luego sostener: “Si se presenta la documentación real que presentamos, la única lista que debería quedar oficializada sería la nuestra, ya que la Celeste y Blanca no podrá ser oficializada hasta que se termine el peritaje de la firma que solicitamos”.