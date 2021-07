Qué dijo Ricardo Colombi sobre su decisión de no ser candidato, las elecciones y Canteros

El senador provincial y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Ricardo Colombi aseguró este miércoles que el oficialismo en Corrientes encara en las elecciones de este año la determinación de trabajar "para proyectar una provincia a 20 años", concepto desde el cual se refirió a su decisión de no ser candidato y hasta de la decisión de Gustavo Canteros de competir por la intendencia con la oposición.

"Me quieren retirar algunos pero soy joven, tengo 63 años y mi mente va a 100 kilómetros por hora; no me presento porque es necesario mantener un proyecto independientemente de los nombres", sostuvo este miércoles Colombi al indicar porqué no se presentó como candidato en los comicios de este año.

Y agregó:"Tenemos que trabajar por una Corrientes 2020-2040 y ese es mi objetivo independientemente de quien sea (el candidato), porque este proceso es fundamental para proyectar a 20 años".

Asimismo, el exgobernador aseguró que "esta gestión tiene su impronta, cuatro conceptos muy claros: valor agregado, modernización, desarrollo, inclusión y posicionar a Corrientes no se hace de la noche a la mañana, es un proceso y el correntino está entendiendo por lo que es necesario seguir transitando juntos", subrayó en declaraciones al programa Hay algo más de la FM Sudamericana.

Por otra parte, Colombi sostuvo que es necesaria una reforma política en la provincia, basado en que "no puede haber 55 boletas en el cuarto oscuro y hay más de 20 partidos en espera de aprobación, con lo que habría unas 80 y es una locura".

No obstante, aclaró que en los procesos democráticos "no queda otro camino que discutir y enfrentarse electoralmente, sin embargo eso hace que, por ejemplo, hay una ciudad en Corrientes que tiene 1100 habitantes y tiene seis candidatos".

En ese sentido, cuestionó que "el traspaso del poder que se está dando entre familias" y mencionó que hay cargos y candidaturas entre "padres, esposas, hermanos, hijos y vuelve a girar: eso no le hace bien a la democracia, creen que el nombre de uno vuelve con el nombre de otro".

Y aseguró que se trata de "una problemática en 12 municipios que plantean esta situación".

Canteros

El exmandatario también hizo una consideración política sobre la determinación del vicegobernador, Gustavo Canteros, de competir por la intendencia de la Capital con el Frente Corrientes de Todos.

"En ese sentido, creo en la participación y que si no hay acuerdos, bienvenido sea", dijo y subrayó: "En el caso de Canteros no fue posible que se discuta quién iba a ser candidato dentro de la alianza, por lo que no hay que poner un mote, porque nadie puede prohibir una candidatura: si yo hubiera sido (candidato) nadie me podía decir nada, para eso es la ley de participación".

"¿Traición?No. No lo tomo como una traición, sino como una necesidad, como alguien que tiene una convicción, de que es posible ocupar un cargo determinado, presentarse a una elección y en definitiva no soy yo o vos quienes lo decidirán, sino la sociedad. El ciudadano no va a acatar nuestras decisiones como si fuera un robot. Hay que dejarlo decidir, yo soy dueño de mi voto y nada más", destacó.