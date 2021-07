Un hombre con discapacidad pide al IPS el pago de subsidio

Un hombre de 55 años con discapacidad moviliza desde el año pasado un pedido para que el Instituto de Previsión Social de Corrientes actualice el monto del subsidio que percibe. No puede trabajar y solo cobra $6.000.

Alberto Ávalos es vecino del barrio Laguna Seca y desde hace quince años espera que el IPS le brinde un subsidio acorde a su imposibilidad de trabajar, según comentó a El Litoral, donde acudió para dar a conocer su caso.

La falta de respuestas lo llevó a pedir ayuda legal y desde el año pasado el abogado Julio Oviedo lo acompaña.

Ávalos está diagnosticado con una enfermedad mental, esquizofrenia, y no tiene familia en Corrientes. Vive solo y recibe alimentos de un almacén de cercanía que le fía mercadería.

“No me alcanzan 6.000 pesos para vivir, necesito ayuda. Espero hace quince años una respuesta, solo quiero vivir dignamente”, expresó.

Además, señaló que ante su situación de emergencia hay severos retrasos administrativos.

“Mi abogado me informó que el único ofrecimiento fue el pago de una cuota por única vez de $25.000 que se me pagaría en agosto del año que viene. No es justo, no es lo que corresponde y necesito pagar mis cuentas y comer hoy”, dijo a este medio.

Ávalos espera del IPS una actualización del monto que percibe y un pago retroactivo de la suma de dinero que no recibió de la ayuda estatal.

Para agilizar el trámite y obtener la ayuda, compartió su número de contacto: 379-5758173. (IRB)