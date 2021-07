Rumores con el ex de Floppy Tesouro: Silvina Luna contó que está saliendo con alguien

Silvina Luna contó en una entrevista gráfica que está saliendo con alguien, en medio de rumores de romance con el ex de Floppy Tesouro.

Los rumores de romance que giran alrededor de Silvina Luna y Rodrigo Fernández Prieto se potenciaron cuando ella se mostró instalada en la casa familia de él en Panamá. Sin embargo, negó rotundamente esta versión y aclaró que son amigos.

"Rodrigo es mi amigo del alma desde que nos conocemos, hace veinte años, y le estoy profundamente agradecida porque me dio la oportunidad de conocer este lugar maravilloso y transformador. No solo a mí sino a un grupo de amigos muy unidos, que venimos desde hace 5 años a este lugar soñado en Bocas del Toro, Panamá", contó en diálogo con La Nación sobre el ex de Floppy Tesouro.

En ese sentido, reveló que está saliendo con alguien que conoció en la isla. "Conocí a una persona hermosa que no vive acá y estoy empezando una nueva relación, buscando los espacios y tiempos para encontrarnos", contó con entusiasmo.

Además, aclaró que está instalada temporalmente en Panamá desarrollando sus proyectos. "Sí, en el verano fui a Bocas del Toro a descansar unos días y sentí que había una oportunidad de desarrollar mis proyectos personales y profesionales desde ahí... Y me quedé. No estoy viviendo en la isla, pero estoy pasando un tiempo", cerró.

Fuente: Ciudad.com