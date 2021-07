Nito Artaza acude a la Cámara Nacional Electoral para competir en las Paso

El exsenador nacional, Eugenio "Nito" Artaza, confirmó a ellitoral.com.ar que acudirá en queja a la Cámara Nacional Electoral por la decisión de la Justicia Federal no oficilalizar su lista de precandidatos "Unidos por Corrientes".

"Vamos a apelar el fallo de juez Fresneda a la Cámara Nacional Electoral. Entendemos que el argumento sigue siendo incoherente, es buscar el pelo en la sopa: me pueden acompañar cualquier partido, que no es un compromiso de que nos vayan a votar. Nosotros presentamos todo de acuerdo a lo que pide la ley. No podemos dejar pasar que se lesionen derechos constitucionales en nuestra provincia", advirtió.

"Vamos a la CNE con argumentos sólidos y preocupados. Como políticos tenemos que ponernos a consideración de la Justicia, si es que entendemos que se lesionan derechos constitucionales. No podemos permitir que haya un antecedente en el que se violen derechos no sólo en las Paso sino en el sistema democrático", agregó en declaraciones a este medio.