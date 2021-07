Arengo apuesta a consolidarse en el nuevo Regatas

Continuidad. Arengo cumplirá once temporadas con la casaca de Regatas Corrientes.

La continuidad de Juan Pablo Arengo en Regatas Corrientes era como un número cantado pero recién esta semana se oficializó que será parte del plantel que conducirá Gabriel Piccato en la próxima Liga Nacional de Básquetbol. El escolta es sinónimo del Fantasma, debutó profesionalmente en el club que lo vio nacer deportivamente y se apresta a completar su decimoprimera temporada con la misma casaca.

“Más que nada estoy muy feliz de seguir, y obviamente poder competir una vez más en la Liga Nacional, estar en la elite del básquet creo que no es poco, con trabajo y sacrificio uno se va ganando eso y verdaderamente estoy muy contento y muy entusiasmado por seguir creciendo y demostrando de qué estoy hecho”, sostuvo el jugador de 25 años.

La Liga 2020 - 2021 mostrará una nueva versión de Regatas. Además del entrenador Lucas Victoriano se fueron jugadores importantes como los casos del base Leandro Vildoza y el pivote Tayavek Gallizi. En tanto que la única cara nueva hasta el momento es la del estadounidense Skyler Hogan. Mientras que seguirán Agustín Cáffaro, Xavier Carreras y Martín Fernández.

“El equipo se va armando y por ahora somos varios los que continuamos del año pasado que es algo fundamental. Algunos jugadores importantes también se fueron, pero sabemos que esto es así, y de todas formas la base se está formando, y obviamente todavía queda mucho para el arranque. Todavía no se sabe siquiera como es el formato con el que se va a jugar, hay Juegos Olímpicos también y por ende hay mucho tiempo para ir viendo ese tema”.

Piccato cumplirá su segundo proceso en Regatas. Estuvo en la entidad correntina del 2016 al 20018 y allí Arengo ya era parte del plantel.

“Con Gabriel ya trabajamos mucho tiempo, ya conocemos su forma de jugar, su forma estratégica que es un poco más pausada de la que veníamos jugando anteriormente. Nosotros nos tenemos que acoplar a todas las facetas que se puedan, y conociendo la forma de jugar de "Gabi" podremos adaptarnos rápido. Él está con la selección así que veremos cuando se acopla aquí, pero yo ya he hablado con él, y conociendo su forma de jugar nos va a ir muy bien”.

Las últimas dos temporadas fueron afectadas por la pandemia del coronavirus. La Liga 2019 - 2020 no se pudo concluir y la 2020 - 2021 se jugó exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin público en las canchas.

“Es importante e ir conociendo como se va a desarrollar la situación sanitaria del país y ojalá eso ayude a que la gente pueda ir a la cancha, a que se empiece a mover el público que es algo que se extraña. Un jugador juega para la gente y que no estén alentando es como sentir que falta algo en cada partido”.

Después de la eliminación frente a San Martín en cuartos de final, Arengo tuvo su primera experiencia fuera de Regatas y fue en el exterior. Jugó en Hurricanes Cundinamarca de Colombia.

“Fue una experiencia muy linda, única, fue la primera vez que salía del país y que jugaba en otro equipo. Me dejó muy buen gusto, más allá de que los resultados no se nos dieron mucho sumé mucha experiencia, y jugar afuera como extranjero me pareció algo muy lindo”.

Arengo ocupó plaza de extranjero en suelo colombiano. “Fue algo raro pero genial. Fuimos 3 jugadores al final del torneo para poder clasificar a playoffs que era el objetivo principal, y lo pudimos cumplir. En playoffs tuvimos mala suerte, perdimos los dos partidos en suplementario y en cierres ajustados, pero la experiencia de ser el que viene de afuera sumó mucho para mí”.

Arengo pasó por todas las divisiones formativas de Regatas, escaló hasta la primera división y ahora se consolidó en la Liga. Por eso la relación de "Potrillo" y el simpatizante es especial.

“Yo fui uno de ellos, yo fui hincha. Estoy emocionado y quiero agradecer a toda la gente que me apoya, que me sigue y que me quiere mucho. Un jugador juega también para la gente y esa gente son los fanáticos de Regatas. El equipo siempre está conforme con el aliento que nos brindan y vamos a darlo todo”.