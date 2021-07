Los peregrinos no podrán ingresar a Itatí pero en San Luis alistan tributos especiales

Itatí comenzó este mes con 66 casos de covid-19. Pero con el paso de los días ese número aumentó. Y hasta ayer, eran 89 los activos. Ante esta situación epidemiológica, el Comité de Crisis local resolvió fijar una serie de restricciones que estarán vigentes desde hoy y hasta el domingo 25 del corriente mes. Una de las medidas es la suspensión del ingreso de todas aquellas personas que no tienen domicilio en el departamento de Itatí. Por lo que, los feligreses de otros lugares no podrán participar de manera presencial de las actividades por el aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen que se harán en la Basílica. No obstante, en San Luis habrá tributos especiales porque por segundo año consecutivo no podrán realizar su centenaria peregrinación.

En un comunicado emitido a través de las redes sociales de la Municipalidad, ayer especificaron cuáles serán las limitaciones que estableció el Comité de Crisis “tras analizar la situación epidemiológica actual, donde se detectaron casos positivos de covid-19 que no poseen nexo determinado”.

“Solo podrán ingresar a la ciudad las personas que tengan domicilio en el departamento de Itatí. Y los ciudadanos itateños que residan en otras provincias, o hayan viajado por motivos de trabajo o trámites impostergables, deberán presentar para ingresar, el correspondiente hisopado negativo”, especificaron. Al mismo tiempo aclararon que ese análisis no deberá tener una fecha de realización superior a las 48 horas y que tampoco será válido el certificado de vacunación.

Circulación local

Pero las limitaciones también incluyen a los pobladores, que desde las 21 y hasta las 6 no podrán transitar por la vía pública. Mientras que los comercios podrán atender en sus locales hasta las 21. Después de ese horario, deberán cerrar sus puertas y solo prestar servicio a través de delivery hasta la medianoche.

Además, en la localidad quedaron suspendidas las actividades deportivas y las reuniones sociales.

Iglesia

En este período de restricciones hay dos acontecimientos religiosos importantes en Itatí: la fiesta patronal que se celebra el viernes 9 de julio y el aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen que se conmemora el viernes 16.

“Por ahora todas las actividades, debido a la pandemia, se realizan de manera mixta. Es decir, se transmiten por las redes sociales y hay quienes -respetando el protocolo- concurren a la iglesia. De todas maneras, por la situación sanitaria, son pocos los feligreses que vienen de otros lugares. Pero considerando las nuevas disposiciones del Comité de Crisis local, tal vez se haga todo virtual. Seguramente, las autoridades comunales informarán al respecto”, expresaron desde la iglesia local al ser consultados por El Litoral.

Campamento

“Debido a la situación sanitaria no se puede realizar porque es una expresión de fe multitudinaria”, dijo a El Litoral el párroco de San Luis, Epifanio Barrios haciendo referencia a la tradicional peregrinación que hasta el 13 de julio de 2019 partió desde esa localidad con destino a Itatí.

Manifestación que el año pasado también se suspendió debido a la pandemia de covid-19.

“Pero si Dios quiere, ese día -el 13- va a estar llegando a nuestra localidad la imagen de la Virgen. Estará en la iglesia todo el día y los pobladores podrán ir a verla de a uno y respetando el protocolo sanitario”, comentó el sacerdote. Tras lo cual añadió que en esa jornada también cocinarán “un guiso carrero” que los feligreses podrán pasar a retirar.

También desde la iglesia piden a los sanluiseños que en los patios de sus hogares armen un campamento como el que realizan en el camino de la peregrinación a Itatí.

A las actividades señaladas se sumarán otras dos: el tributo musical que podrán realizarle los chamameceros locales y la procesión con la imagen de San Luisito por las calles de la localidad. Para esas dos últimas celebraciones, el párroco pidió que se anoten en la secretaría parroquial a partir de mañana y hasta el sábado, inclusive. “Solo el viernes 9, que es feriado, no se harán inscripciones”, acotó Barrios.

Tras lo cual especificó que “solo se registrarán a los artistas locales y a los sanluiseños que quieren que el santo pase por el frente de su hogar”. Sobre eso último, destacó: “Es importante contar con esa información, así diagramamos el recorrido de la procesión”.