Clasificó Eslovenia y será el primer rival argentino en Tokio

Eslovenia derrotó ayer a Lituania 96 a 85, clasificó a los Juegos Olímpicos y será el primer rival que tendrá el seleccionado de básquetbol de Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio que se pondrán en marcha el 23 de julio.

La victoria de Eslovenia se sustentó en la gran labor de Luka Doncic (jugador de la NBA en Dallas Mavs) que terminó con un triple doble de 31 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias.

Los balcánicos serán parte del grupo C en los Juegos donde, además de Argentina, tendrá como rivales a España y Japón.

Al sellarse la clasificación de Eslovenia quedó establecida la agenda de partidos para el equipo argentino.

Los conducidos por Sergio Hernández debutarán el 26 de julio, a las 1.40, frente a Eslovenia. El 29 jugarán contra España a partir de las 9 y cerrarán la etapa clasificatoria enfrentando al local, Japón el 1 de agosto desde las 1.40.

En la etapa clasificatoria se disputarán tres grupos. Los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros avanzarán a los cuartos de final.

Los emparejamientos entre los ocho equipos clasificados se determinarán a través de un sorteo, con los primeros de cada grupo y el mejor segundo como cabezas de serie. Con la limitación de que en cuartos de final no se podrán enfrentar dos equipos que ya se hayan enfrentado en el mismo grupo de la fase inicial.

El plantel argentino sigue con su preparación en Las Vegas y espera que en las próximas horas se sume el santiagueño Gabriel Deck. El ala pivote dio negativo en el test PCR para detectar coronavirus y anoche pudo viajar hacia los Estados Unidos.

Pablo Prigioni, asistente principal de Minnesota en la NBA, está colaborando con el cuerpo técnico argentino en Las Vegas.

“Yo me puse a disposición, diganme qué puedo hacer, dónde me necesitan, teniendo claro que ellos van a Tokio y yo no. No quiero interferir en nada, por eso consulté donde me necesitan y desde ese lugar estoy tratando de aportar y absorber algo para mí, además”, explicó.

“Muchas veces intento sumar alguna variante a las opciones que hay porque las conozco. El sistema es parecido a cuando jugaba y a veces se te ocurren cosas, podés combinar una jugada que ya está con algo que vi en la NBA y puede funcionar”, agregó.