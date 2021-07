Excarcelaron a las mujeres entrerrianas detenidas con droga en Corrientes

María Fernanda Melchor, empleada municipal de Paraná y Analía Mangona de profesión psicóloga, fueron excarceladas por disposición del Juzgado de Paso de los Libres a cargo del juez Gustavo Fresneda.

Ambas se encontraban detenidas en una sede de Gendarmería, en Santo Tomé, Corrientes y ahora quedaron en libertad. Deberán presentarse una vez al mes ante las autoridades de Gendarmería de Paraná y tienen prohibida la salida del país.

Las dos mujeres fueron detenidas tras un procedimiento de Gendarmería cuando transportaban 49,3 kilos de marihuana en un auto por Ruta 14. El pasado 17 de mayo, ambas declararon ante el juez federal de Paso de los Libres y dijeron ser inocentes.

Emilio Fouces, abogado defensor de ambas detenidas, resaltó al medio El Diario “el criterio del juez Fresneda, ya que hace una correcta aplicación del código de procedimientos y constitución en cuanto a la prisión preventiva”. Y agregó que “ordenó la excarcelación ya que no existen motivos para mantenerlas privadas de su libertad. No tienen posibilidad de entorpecer la investigación y hacen presumir que no va a existir una fuga o una evasión a la justicia”.

Melchor pudo regresar a Paraná y Mangona se encuentra internada en Corrientes, ya que se contagió de covid mientras estaba detenida. Actualmente atraviesa alto riesgo de salud. Ante esta situación, Fouces explicó que “la Justicia tendrá que analizar y tomar conciencia de que una prisión preventiva tiene que ser realmente el último recurso al que se debería recurrir por el alto riesgo que implica una detención en el contexto de pandemia”.

El fiscal federal de Paso de los Libres, Fabián Martínez, culminó la investigación y solicitó la elevación a juicio. En la pericia telefónica no localizó información que comprometa a las investigadas con alguna banda dedicada al narcotráfico.

Según la hipótesis defensiva, “la noche del jueves 27 de mayo el auto Fiat Argo, conducido por Mangona, que fue secuestrado al día siguiente con 50 kilos de marihuana ocultos en el baúl, fue guardado en una playa de estacionamiento cercano al hotel donde se alojaron”. Para la defensa, “la llave quedó en manos de una persona, quien habría sido el encargado de cargar el estupefaciente”. Este planteo se irá a debatir y deberá dilucidarse en la Justicia.

La causa

En marzo pasado, efectivos dependientes del Escuadrón número 57 Santo Tomé detuvo a un automóvil marca Fiat, modelo Argo, de color blanco que transitaba por Ruta Nacional 14, a la altura de paraje Cuay Grande, en el departamento correntino de Santo Tomé. El can detector de narcóticos “Laurita” halló 67 paquetes de marihuana con un peso de 49 kilos con 297 gramos. Las dos mujeres que iban en el auto fueron detenidas. Al momento del control, manifestaron que viajaban hacia Paraná, por lo tanto se presume que la droga tenía como destino la capital provincial. En su momento quedaron detenidas a disposición de la Justicia Federal.

(NG)