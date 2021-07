Diputados: sesión con clima electoral, reclamos y chicanas

En la séptima sesión de la Cámara de Diputados obtuvo media sanción el proyecto de donación de terrenos a favor de los ocupantes del barrio Paloma de la Paz de la Ciudad de Corrientes. También se creó el Parque Provincial Apipé Grande.

Antes del receso de invierno, y con la presencia de 20 legisladores se realizó la séptima sesión ordinaria del año, donde el clima electoral y las chicanas políticas estuvieron presentes.

En este contexto, el expediente que establece la “donación” a favor de los ocupantes del barrio Paloma de la Paz de la ciudad de Corrientes generó entredichos entre el oficialismo y la oposición. “A través de esta iniciativa 57 familias de escasos recursos, que forman parte del Promeba, podrán acceder a la titularidad de los terrenos en los que residen, obteniendo así seguridad jurídica”, explicó el diputado Norberto Ast ante sus pares.

En tanto, el diputado Félix Pacayut (PJ) salió al cruce e indicó que “si bien tenemos simpatía por este proyecto que beneficia a las familias, nos gustaría que Provincia y Municipio tuvieran igual diligencia en otro proyecto totalmente abandonado como el Bañado Sur”, indicó Pacayut.

La respuesta no se hizo esperar, Ast tomó la palabra y aclaró que “la trazabilidad y las mensuras adolecían de vicios, por lo que no se pudo avanzar en este tema y no por la decisión vinculada a funcionarios, sean de la gestión que sean. Siempre hemos puesto por delante los intereses de la gente. Y estos comentarios rozan los chicaneos”. Provocando en consecuencia algunos entredichos entre los legisladores.

También los pedidos de informes sobre la situación del hospital de Goya y la vacunación contra el coronavirus en San Isidro fue otro de los momentos donde se produjeron cruces entre las bancadas.

En la sesión además se aprobó la creación del Parque Provincial Apipé Grande, iniciativa del senador Sergio Flinta, que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

“La Reserva Natural Apipé Grande, desde su creación en el año 1994 ha pasado por una serie de reestructuraciones. A fin de regularizar estos procesos se la recategoriza, pasando a condición de parque provincial”, se detalla en el mismo texto normativo.

En la oportunidad, también se aprobó la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.506 (y a su modificatoria, la 27.570) sobre Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento.

También obtuvieron media sanción la modificación al artículo 12 de la Ley Nº 6.280 de creación del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y el proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.533 de Protección Integral de Mujeres, ambos presentados por la diputada Alicia Meixner.

También se aprobó la resolución que solicita al Poder Ejecutivo la implementación de una Fiscalía Rural y Ambiental en la segunda circunscripción judicial con asiento en la ciudad de Goya, presentado por la diputada Eugenia Mancini.