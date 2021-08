Juan Gutiérrez: “No pensé que mis zapatos podrían congeniar con la Feria del Libro”

Coloridos y pintorescos zapatos fueron la imagen publicitaria de la 11° Feria Provincial del Libro “Al pie de la letra” que hoy llega a su fin. Se trata de zapatos que forman parte de una serie de obras creadas por el artista plástico correntino Juan Gutiérrez.

Los diferentes zapatos que se usaron para la gráfica de marca de la Feria forman parte de una serie denominada “Tacones diversos” que Juan Gutiérrez realizó hace más de ocho años. “Esta obra tiene entre ocho y nueve años. En ese momento esta serie de zapatos nació de manera espontánea, como todo lo que hago. Soy un apasionado de la moda y encontré en los zapatos una manera de experimentar con técnicas que me gustan. No especulo en mostrar algo, sino que generalmente surge lo que tiene que surgir y cuando tiene que surgir”, dijo.

El creador de los zapatos de la feria del libro explicó que va produciendo arte a través de diferentes caminos: abstracción, dibujo, pintura o escultura.

“Lo de los zapatos surge como una idea de vincular lo diverso. Siempre vi zapatos intervenidos, pero en este caso yo decido crearlos desde cero en cartapesta”, contó Gutiérrez. Y agregó: “Cada zapato significa algo. Un personaje, un mundo. Soy un fanático de la moda y admiro a los grandes diseñadores. Eso también influye en mi obra, porque en definitiva lo que a vos te va tallando es lo que también va dando forma a tu obra. En el arte vos expresas tus vivencias, y mis vivencias tienen mucha influencia de la moda”.

Consultado sobre cómo esta obra terminó siendo parte de la XI Feria Provincial de Libro, Gutiérrez comentó: “Curiosamente estos trabajos cobran más visibilidad mucho tiempo después del momento en el que fueron creados. Este año, fueron parte de las obras seleccionadas para la Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (Arte Co) organizada por el Instituto de Cultura y a partir de esa visibilización surge la idea de que formen parte de la imagen de la Feria”. Y agregó: “No me hubiera imaginado que estos zapatos podrían congeniar tan bien con un evento como la Feria Provincial del Libro, pero me gustó mucho esa idea de ‘poner pie en las librerías’ representadas a través de los zapatos. Creo que cualquier camino puede surgir cuando te expones, y esto es un ejemplo de eso”.

Vale resaltar que Juan Gutiérrez es artista visual, trabaja en cartón, cartapesta, papel maché y también diseña e interviene el espacio. Tuvo temprana vinculación con el arte desde el colegio secundario. Se formó en el Instituto Josefina Contte de Corrientes, en la Universidad de Santa Úrsula de Río de Janeiro y en San Francisco Art University. Lleva más de veinte años participando de muestras individuales y colectivas en Argentina, Brasil y Estados Unidos. En la actualidad trabaja en su producción individual y como docente. “Exploro temas inherentes al cotidiano del género, el fashion y el erotismo, deconstruyendo el interés en la mística del color. Esta práctica deviene de mi fuerte conexión con los carnavales de Corrientes y Río de Janeiro”, señala su statement artístico.

