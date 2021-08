Judiciales insisten en la recomposición salarial y continúan con medidas

Los trabajadores judiciales iniciaron ayer una nueva serie de medidas de fuerza en reclamo de una recomposición salarial. Luego de una reunión informativa, comenzaron la jornada laboral con quite de colaboración de 8 a 10 y trabajo a reglamento. Hoy repetirán la medida a fin de ser escuchados por las autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ).

En reclamo de un incremento del 30 por ciento y tras el malestar que causó la noticia de que ellos no percibirán un plus extraordinario como se anunció para los empleados estatales, ayer realizaron una vigilia en la puerta del STJ y comenzaron con el quite de colaboración de 8 a 10 y trabajo a reglamento, acciones que se repetirán también en la jornada de hoy, día de Acordada, ante lo cual esperan que el reclamo tenga reparos en las autoridades judiciales.

Los judiciales piden una recomposición salarial del 30 por ciento. En mayo, a través del acuerdo extraordinario 3/2021, el STJ le concedió un incremento del 10 por ciento, el cual se hizo efectivo a partir del salario del mes de junio.

Pero ante la noticia, el Sindicato de Trabajadores Judiciales calificó el porcentaje de insuficiente y aseguró que el plan de lucha para lograr mejoras salariales continúa.

El incremento del 10 por ciento implicó también una actualización -a partir del 1 de junio de 2021- del adicional por Gastos de Representación, fijándose en $51.944,78 para el presidente del Superior Tribunal de Justicia y en $37.445,72 para los demás miembros, como así también, para el fiscal general.

Sin embargo, el porcentaje concedido resultó insuficiente para el sector. Además, la situación se agravó cuando se comunicó que no percibirán el plus extraordinario de $15.000 que otorga el Gobierno provincial a los estatales.