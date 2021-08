La reacción de Iván de Pineda cuando una participante de Pasapalabra lo confrontó

En los programas en vivo puede pasar cualquier cosa, incluso momentos incómodos. Esto ocurrió en la emisión del lunes de Pasapalabra, el programa que conduce Iván de Pineda por la pantalla de Telefe, cuando una participante expresó su furia por su desempeño en uno de los juegos.

Todo comenzó cuando Elizabeth Díaz regresó al ciclo y tuvo un cruce con el conductor y parte de su equipo. En esta oportunidad, ella estaba acompañada por Teresa Calandra y Rocío Igarzábal. Durante el ciclo, la ex Casi Ángeles aseguró: “¡Son muy competitivas las dos!”. La ex modelo respondió: “Me pone mucha presión Elizabeth”. Fue entonces cuando la concursante le respondió: “Yo no dije nada”.

El clima se fue poniendo cada vez más tenso hasta que en un momento Iván hizo un comentario que generó una inesperada respuesta de la participante que estaba dispuesta a ganar o ganar. En el juego del ahorcado, Díaz pudo acertar cuatro palabras. De Pineda le quiso dar ánimos: “Cuatro respuestas correctas, ¿bien?”. Con una cara de decepción, ella le respondió: “Sí”.

Luego, el conductor volvió a “tirarle” buena onda para que se sintiera mejor. “Pará, pará, pará. Eli, bien... cuatro respuestas correctas”. Sin embargo, la concursante lo confrontó: “¿Pero yo tengo que ser fiel a mí misma o conformarte a vos? ¿Agradarte a vos?”. Rochi no pudo evitar meterse en la discusión: “¡Ah bueno!”.

La reacción del ex modelo fue intentar ayudar a Elizabeth a no ser tan dura consigo misma. “Si me tuvieras que conformar un pelín”, le pidió Iván. “Te digo que está bien”, respondió la participante. Pero de manera inmediata se sinceró: “Dentro de mi ser sé que no está bien”. Entonces, él le preguntó: “¿Cuántas deberías haber hecho?”. Ella le contestó: “Podría haber sacado más... Todas, si no es mucho pedir”.

Más tarde, el equipo contrario, integrado por el concursante César Marín y los famosos Mica Vázquez, Santiago Artemis, tuvieron la posibilidad de pasar al frente. Por las dudas, Iván aseguró: “No te enojes conmigo por lo que digo, Eli. ¡Por favor, eh!”. La participante le respondió: “No, nunca es con los demás, siempre es conmigo”.

Durante los últimos meses, Brian Parkinson venía repitiendo grandes performances en Pasapalabra, pero siempre ganando con un rosco incompleto o incluso una palabra no lograda. Sin embargo, el 28 de julio consiguió, con una seguidilla de 21 respuestas correctas sin interrupción, y con suspenso en la última palabra, que contenía la letra Z, y que resultó ser “caparazón”.

Así, Parkinson se llevó un rosco acumulado con un premio total de 1.760.000 pesos, sumando el pozo acumulado (1.370.000) y lo que tenía ganado (390.000) en los programas anteriores. Había unanimidad en el público y en la conducción del programa en el deseo de que al fin se le diera al carismático participante.

“No lo puedo creer”, repitió una y otra vez tras festejar con un fuerte choque de puños con el conductor del exitoso ciclo de Telefe. “Felicitaciones. Sos un gran campeón. Sos una de las personas que más jugó al Rosco en Pasapalabra. Estoy muy contento por vos. Te lo mereces”, le dijo De Pineda. “Es increíble. Voy a extrañar mucho venir. Vos sos un fenómeno. Gracias a todos”, agradeció el campeón.

