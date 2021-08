Influencers éticos y liderazgos alternativos

Mariángeles Castro Sánchez

Publicado en Clarín

Ser responsable es dar respuesta. Siempre respondemos ante un otro, que es un alguien. Pero esa réplica no se limita a poner la cara, sino que aspira a ir más allá: a montar una justificación razonable que traduzca un hacerse cargo de los efectos de nuestro obrar.

En este orden de cosas, una correlación informa que dos sucesos acontecen, pero no indaga en la secuencia de su producción, en su concatenación. No se propone comprender, sino describir. Este modelo, llevado al ejercicio de la responsabilidad, nos desplaza de sus dos formas esenciales: a priori y a posteriori. Ambas sintetizan la experiencia completa de esta capacidad, que no solo debe operar en los procesos de toma de decisiones, sino también en la previsión de las consecuencias de nuestras acciones deliberadas.

En tiempos de coronavirus, de gestión general y específica de la pandemia, hablar de responsabilidad surge prima facie como una cuestión abstracta, extraña a los usos cotidianos.

Sin embargo, se trata de un asunto concreto del que depende gran parte del aprendizaje de la ciudadanía y, por consiguiente, del futuro de las sociedades contemporáneas. La responsabilidad parece tener mala prensa en una actualidad oscilante entre tendencias colectivistas -que diluyen los alcances de los comportamientos particulares dentro del vasto e indiferenciado campo de la construcción común- y un individualismo en el que la mainstream impone pasar de largo frente a las demandas ajenas.

Tales extremos abonan un terreno en el que los bordes de las actuaciones propias se difuminan o se solapan -según el caso- y la responsabilidad personal se extingue en pugna por su subsistencia.

Distantes de estas dos visiones, las acciones responsables componen espirales virtuosas. Porque reescriben hábitos operativos buenos que no se expresan en un ser, sino en un estar siendo. Que tienen aplicaciones ciertas, que configuran prácticas y despliegan potencialidades a la vez que las modulan. Que nos colocan en relación con los demás, reafirmando nuestra identidad y ampliando nuestro arco competencial.

Vale preguntarnos, entonces, ¿cómo educar en la responsabilidad a generaciones de niñas y niños cruzadas por los confinamientos, la discontinuidad educativa y la falta de apoyos a la parentalidad? ¿Cómo modelar la responsabilidad en una sociedad apegada a los guiños, las desigualdades y las prebendas? ¿Cómo instalar esta lógica cuando el itinerario entre los hechos y sus responsables se presenta fragmentado? Nos planteamos cómo lograr este objetivo mientras nos debatimos entre colectivismos e individualismos, sin detenernos a pensar en las personas y sus vínculos.

El compromiso con el bien común reclama ciudadanos integralmente responsables. Y ello implica en algún punto retomar el esquema causal para educar en esta virtud. Necesitamos influencers éticos, sujetos públicos con ascendencia positiva, figuras parentales que ejerzan un liderazgo formativo en el ámbito familiar y referentes comunitarios y sociales conscientes de su rol ejemplarizante. Todos, respondiendo sin atenuantes por cada uno de sus actos. La contingencia sanitaria global vino a poner el foco sobre este imperativo.