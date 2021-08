Qué resultado dio el ADN de Santiago Lara, el joven que dice ser hijo de Diego Maradona

Santiago Lara llevó adelante una demanda por filiación a Diego Armando Maradona en el Juzgado de Familia N° 7 de La Plata. En 2016, el joven había aparecido por primera vez en los medios para contar su historia. Nunca pudo tener un encuentro con el astro del fútbol. Cuando murió el 25 de noviembre de 2020, pidió a través de sus abogados la exhumación del cuerpo para determinar si era o no su padre biológico.

El joven era hijo de Natalia Garat, una modelo que habría tenido una relación amorosa con Diego. A los 23 años ella enfermó de un cáncer de pulmón y, en su agonía, le contó a su pareja, Marcelo Lara, que el chico era hijo del ex futbolista. En ese momento, Santiago tenía tan solo tres años.

“Una vez, a la vuelta de mi casa, vi en un kiosco una revista con la cara de Diego Maradona y yo abajo, pixelado. Quedé en shock, no entendí qué hacía en la revista. Lo llamé a mi papá (en referencia a Marcelo Lara) y le pregunté. Tenía 13 años, me contó todo. Ese mismo día fuimos a hablar con una abogada. Me dijo que mi mamá era conocida cuando era modelo, que tenía muchos amigos y conoció a Diego. En ese momento los abogados de Diego pidieron un ADN en un marco privado, pero nunca se pudo dar”, contó en 2016 Santiago a Big Bang News.

A más de ocho meses de la partida del Diez, se conoció el resultado del ADN: Santiago Lara no es hijo de Maradona. El periodista Carlos Monti dio el resultado de la pericia en el ciclo Nosotros a la mañana. ¿Cómo sigue el caso? “Los abogados pueden aceptar esto y se termina la historia de Santiago Lara con Maradona o pueden apelar. A mí me cuentan desde Tribunales que se van a quedar quietos y aceptar esta resolución”, aseguró el panelista.

En 2019, la historia de Santiago volvió a tomar carácter público cuando Matías Morla, quien era abogado de Maradona en ese momento, admitió que era posible que el joven fuese hijo del astro del fútbol y comunicó sus intenciones de colaborar para que se sepa la verdad. “Me puso muy feliz que por lo menos Morla haya aceptado que yo estoy, por así decirlo. Como siempre, voy a esperar el marco legal”, había declarado el joven a Nosotros a la mañana, después de conocer la noticia.

El 27 de noviembre de 2020, dos días después de la partida del ex jugador de fútbol, el abogado de Lara, José Núñez, realizó el pedido de exhumación para obtener una muestra de ADN y finalmente conocer su identidad. “Hasta los últimos días antes de su muerte, que se tenía que sacar el respirador para hablar, mi madre le dijo a un grupo de abogados que yo era hijo de Diego. Quiero saber quién soy. No tengo pretensiones económicas”, aseguró el joven en una entrevista con el programa Suelta la sopa, de Telemundo.

Otro juicio de filiación lo lleva adelante Magalí Gil, una joven de 25 años que en abril de 2019 inició el proceso en búsqueda de su verdadera identidad. Ella, que fue adoptada de chiquita, se había reencontrado con su madre biológica y, según contó en una entrevista para la televisión italiana, la mujer le confesó que en 1995 había mantenido un affaire con Maradona, producto del cual había quedado embarazada. Desde ese momento, ella decidió recurrir a la Justicia.

Recientemente, el periodista Ángel De Brito se refirió a esta causa en Twitter: “Magali Gil no es hija de Maradona. Así, lo determinó una prueba de ADN, realizada con una hermana de Diego, hace 15 días”. Sin embargo, según pudo averiguar Teleshow, lo que arrojó dicho estudio, que fue extrajudicial, es una “baja probabilidad de vínculo”. Por otro lado, no es el ADN concluyente de la paternidad, que será el que se haga en un futuro con las muestras de sangre del Diez que se encuentran en la Fiscalía y que aún, por tiempos de la Justicia, no fue realizado todavía.

La Justicia determinó que en la sucesión de los bienes de Maradona son cinco los herederos universales: Diego Junior (fruto de su relación con Cristiana Sinagra); Dalma Nerea y Dinorah Gianinna (de su matrimonio con Claudia Villafañe); Jana Maradona (de su relación con Valeria Sabalain); y Diego Fernando (de su relación con Verónica Ojeda).

