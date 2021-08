Profesor de la Unne se prepara para el mundial de remo

Alejandro Magno Vera (54) es un destacado deportista paralímpico correntino que integra la Selección Argentina de Remo Adaptado.

En tiempos lejanos a las competencias internacionales o nacionales, los días del atleta remero se dividen en rutinas diarias de entrenamiento -que incluyen remo en el Club de Regatas y actividades físicas, como pesas y remoergómetro, y su trabajo en la Universidad Nacional del Nordeste.

De hecho, en este tiempo en el que el excomedor universitario de la Unne en Corrientes se transformó en un punto de vacunación provincial contra el covid-19, Alejandro es un integrante más de la Dirección de Asuntos Sociales de la Unne al servicio de la logística y organización de la campaña de vacunación en ese centro, junto con los trabajadores de la salud provincial.

Ahora, cuando se acercan las fechas de competencia, la dinámica del docente cambia notoriamente, ya que debe viajar cada 15 días a Tigre (Buenos Aires) para hacer sus prácticas con los botes y toda la estructura de la Selección Argentina de Remo Adaptado. Allí entrena por la mañana y la tarde todo lo que tiene que ver con la parte física y psíquica con instructores, preparadores físicos, nutricionistas y psicólogo de la Selección.

“Los permisos laborales en la Unne están más que justificados en tiempos de entrenamiento intensivo”, explicó el docente de básquet de la universidad.

“La Unne me abrió sus puertas hace 24 años y no miró mi problema físico. Solo se enfocó en mis capacidades como docente para estar al frente de la enseñanza y el entrenamiento del básquet. Es realmente un orgullo para mí ser parte de la prestigiosa Universidad Nacional del Nordeste”, destacó emocionado el atleta de élite nacional. Consultado sobre su participación en los próximos Juegos Paralímpicos Tokio 2020 que inician el 24 de agosto próximo, Alejandro Vera explicó, “el tema es así, en el mes de marzo de este año gané la clasificación para Tokio 2020 en Río de Janeiro y también ganó mi compañera de equipo. Según el reglamento de la Fisa (Federación Internacional de Sociedades de Remo) dos botes de un mismo país no pueden clasificar en el mismo evento. Entonces el entrenador tuvo que decidir quién va y la eligió a mi compañera. Es decir, por una decisión técnica, no fui a Tokio 2020 (Olimpíadas)”.

“Pero sí me sigo preparando con todo para representar al país en el Sudamericano de Remo en diciembre de este año en Paraguay y para el Mundial del año que viene en República Checa”, dijo confiado.

En el 2017 Alejandro Vera obtuvo el premio deportivo “Regatas de Oro”.