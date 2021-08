Kordylas: “El torneo clasificatorio se jugará en paralelo al oficial”

El presidente de la Liga Correntina de Fútbol, Yury Kordylas, fue uno de los dirigentes de la provincia que participó el sábado en La Rioja de la reunión de dirigentes deportivos del interior. Y más allá del apoyo general a la gestión actual del fútbol argentino, el encuentro sirvió para charlar con otros presidentes, analizar la actualidad y saber dónde se está parado con respecto al trabajo que realizan las ligas en todo el país.

Consultado de lo que trajo del cónclave, Kordylas señaló: “Lo positivo es la información que trae uno para los clubes en varios aspectos, ya que se trataron temas como ser fútbol playa, femenino, futsal, Federal A, Regional Amateurs, arbitraje, y lo más importante, el sistema Comet, información que necesitábamos saber de primera mano y no de un llamado de teléfono, y este miércoles (por hoy) lo vamos a transmitir a los delegados en la reunión de la Liga”.

Con respecto a cómo llevan la pandemia y la competencia en otras ligas, dijo que “en diferentes charlas hablamos del tema y son muy pocas las ligas que pudieron comenzar, un diez por ciento está en competencia, la mayoría ni siquiera pudo comenzar, nosotros por lo menos habíamos iniciado” el certamen.

Sobre la reanudación del torneo local, el titular liguista manifestó que “hay gente que no sabe o está mal informada; no depende de nosotros, que queremos jugar porque somos gente del fútbol que nos dedicamos a esto, pero siempre está la salud por encima y las autoridades sanitarias sabrán por qué no se puede reiniciar. El fútbol fue uno de los mejores protocolos y se cumplió a rajatabla, lamentablemente después se dispararon los casos. Nosotros hemos presentado notas pidiendo (volver a) jugar, ajustando más el protocolo, no solo al secretario de Deportes, si no al Comité de Crisis, pero esto no es solo cosa del fútbol, está el rugby, el básquet, el hockey, todas las disciplinas de conjunto”.

Minitorneo

La Liga Correntina ha decidido realizar un minitorneo para sacar a sus representantes para el Torneo Regional Federal Amateur 2021. Al respecto, Kordylas explicó: “Si nosotros seguimos con el calendario de fechas como tenemos establecido, no llegamos para poder tener a los representantes, por eso se decidió, junto al cuerpo de delegados, este torneo paralelo para que puedan salir los clasificados. El Torneo Oficial va a seguir, se van a jugar los dos a la vez”.

También aclaró que la inscripción al minitorneo clasificatorio “fue para todos los equipos de la primera A, cualquiera podía anotarse, y se inscribieron seis clubes que no elegimos nosotros. Me llamaron varios clubes que evidentemente no entendieron la consigna, pensaban que era solo este torneo y no el oficial, pero irán los dos en paralelo”.

“Nosotros fuimos muy amplios y aceptamos que se inscriba el que quiere, como nosotros somos una liga que ya inició su torneo, me dijeron que tranquilamente podíamos elegir a los representantes por la tabla de posiciones, con tres fechas jugadas; así y todo, fuimos democráticos y aceptamos que entre cualquiera, el que pueda, el que quiera hacerlo con competencia”.

Licencia deportiva

Kordylas anticipó la posibilidad de que la Liga Correntina tenga un franquicia para el Torneo del Interior, por lo que serían tres los representantes capitalinos.

“El Consejo Federal va a elegir a un club, dependiendo de su historia, que tenga cancha, si está al día y la carpeta que pueda presentar; esta franquicia permitirá al club tener una plaza permanente, y no ocupa lugar, por lo que se mantienen las dos plazas”, indicó el titular liguista.

Con respecto a las fechas dijo que “el torneo estaría comenzando a fines de noviembre, principios de diciembre, lo que sí nos dijeron es que será muy corto, ya que para enero tienen que tener sus clasificados el Federal A, por lo que en octubre se tendría que presentar los nombres de los representantes”.

También fue consultado sobre el reconocimiento a Juan Carlos Espinosa, el expresidente de la institución recientemente fallecido, y que el recinto de reuniones llevará su nombre. “Fue una muy buena idea y merecido reconocimiento, además pusimos un cuadro con su foto, porque lo queremos tener siempre presente y el edificio de la Liga llevará su nombre”, expresó finalmente Kordylas.