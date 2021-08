Boca Unidos busca definir el equipo que jugará ante Racing de Córdoba

En la práctica formal de fútbol que realizará esta mañana Boca Unidos en su estadio, la dupla técnica integrada por Martín Fabro y Leonardo Baroni, buscará definir la formación del equipo correntino que jugará ante el puntero Racing de Córdoba por el Torneo Federal A.

El partido, correspondiente a la decimoctava fecha de la zona B, se jugará este sábado a las 16 en el estadio “aurirrojo” y será dirigido por una terna santafesina encabezada por Enzo Silvestre.

Para enfrentar al conjunto cordobés, los técnicos volverán a contar con el defensor Maximiliano Oliva y el delantero Martín Peralta, quienes ya purgaron la fecha de suspensión que recibieron por llegar a la quinta amonestación y ser expulsado por doble amarilla ante Central Norte, respectivamente.

El que no estará disponible en esta oportunidad será el defensor cordobés Nicolás Monje, que viene de ser expulsado —también por doble amonestación— en la derrota del sábado pasado ante For Ever.

En la víspera, el plantel realizó trabajos técnicos tácticos que contaron con la supervisión de la dupla técnica y del que participó sin inconvenientes el mediocampista y capitán Diego Sánchez Paredes.

Boca Unidos atraviesa una racha adversa de 7 partidos sin ganar, con cuatro empates y dos derrotas, estas últimas de manera consecutiva, por lo que la visita del puntero puede ser una gran oportunidad para sacarse la “mufa” y volver a festejar para comenzar a enderezar el rumbo en el campeonato.

Cabe recordar que después del partido ante el Racing cordobés, el equipo correntino deberá jugar el miércoles 25 en Concepción del Uruguay ante Gimnasia y Esgrima, mientras que el lunes 30 volverá a ser local frente a Douglas Haig de Pergamino.

Programación

El programa de partidos de la fecha 18 del torneo Federal A (zona B), con las designaciones de árbitros oficializados ayer es la siguiente:

Viernes 20

20.30: Sportivo (Las Parejas)-Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay). Árbitro: Guillermo González.

Sábado 21

15.00: Juventud Unida (Gualeguaychú)-Chaco For Ever. Nelson Sosa. 15.30: Sarmiento (Resistencia)-Crucero del Norte (Misiones). Gastón Monzón Brizuela.

15.30: Defensores (Pronunciamiento)-Defensores de Belgrano (Villa Ramallo). Bruno Amiconi.

15.30: Gimnasia y Tiro (Salta)-Central Norte (Salta). Maximiliano Macheroni.

16.00: Sportivo Belgrano (San Francisco)-Unión (Sunchales). Gustavo Benítes.

16.00: Boca Unidos (Corrientes)-Racing (Córdoba). Enzo Silvestre.

Libre: Douglas Haig de Pergamino.

(RP)