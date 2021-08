Luego del fin de semana largo, estiman una posible suba de contagios en Goya

En Goya descendieron los contagios pero las autoridades sanitarias prevén un posible ascenso de la curva epidemiológica luego del fin de semana largo. Además, apuntaron contra la circulación de información falsa sobre la campaña de vacunación. Lo anunció ayer el director del hospital Camilo Muniagurria, Raúl Martínez, en un informe audiovisual en redes sociales.

Mientras la localidad registró 58 casos positivos y los activos descendieron a 360, el profesional indicó: “Hemos tenido en los últimos días un número de casos bastante bueno para lo que nosotros pretendemos estar”.

“Luego del fin de semana largo, vamos a ver la otra semana qué va a pasar con los casos”, aseguró. “Este fin de semana con gente que ha viajado y recibido visitas, desgraciadamente después de estas fechas hemos tenido un aumento de casos o rebrotes”, pero “esperamos que este no sea uno más como los anteriores”.

Cabe destacar que en la localidad hubo una prudente circulación de personas. “Muchas familias eligieron llevar a sus niños a la isla como parte de los festejos por el Día del Niño”, indicaron desde la prensa municipal. Además, las familias visitaron museos y realizaron paseos turísticos.

“Lo importante es que todos juntos hemos logrado llegar a una situación bastante buena como la que tenemos ahora”, indicó Martínez, y dijo que “si seguimos haciendo los esfuerzos la situación puede ser mejor, podremos pasar a otra fase”.

Circulación de información falsa

El doctor también apuntó contra la circulación de falsa información y pidió a los vecinos y vecinas chequear los canales oficiales. “Hay gente que no nos cree o cree más a otros medios de comunicación”, expuso. “Si nosotros no hemos publicado nada nuevo es porque no tenemos novedades”, explicó, y aseguró que la información fidedigna con respecto a la aplicación de dosis de vacunas se brinda a través de la cuenta de Facebook del hospital.

Además, indicó que desde el centro de salud explicaron todas las novedades desde el inicio de la pandemia. “Honestamente, duele mucho cuando nos dicen que una página de internet tiene más razón que nosotros”, dijo.

“Les pido que solamente vean la información oficial”, rogó en el informe y aseguró que “cuando tengamos novedades de la aplicación de dosis lo vamos a decir públicamente”. “Si tenemos que llamar por teléfono, lo vamos a hacer”, insistió.

Sobre la campaña

de vacunación

La semana pasada había anunciado que, por indicaciones nacionales, en los próximos días solamente aplicarían las segundas dosis. “Vamos a volver en el mes de agosto a aplicar primeras dosis”, señaló en su lugar, y admitió que fueron avisados desde el área correspondiente.

Martínez dijo que aplicaron 76 mil dosis de vacunas contra el coronavirus.

(BDC)