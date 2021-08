Con la disertación de Ángeles Mastreta, comenzó la 11ª Feria Provincial del Libro

A través de la plataforma www.corrientesferiaprovincialdellibro.com y las redes sociales Instagram: ferialibrocorrientes, Facebook: Feria Provincial del Libro y Twitter: @ferialibrocorr, comenzó ayer la edición 2021 de la Feria del Libro bautizada “Al pie de la letra”. La apertura oficial se realizó a las 19 con una charla entre el escritor correntino Ramón Blanco y la escritora mexicana Ángeles Mastreta. Si bien en la primera jornada no estuvo disponible el material en la página oficial, si fue posible acceder a él mediante Youtube, donde ya se puede ver una mesa temática, algunas novedades editoriales, reseñas y hasta una obra de teatro. Quienes prefieran la presencialidad, tendrán algunas actividades en distintas librerías capitalinas.

“Para nosotros esta edición de la Feria del Libro es muy importante, se llama ‘Al pie de la letra’ porque intenta retomar todo el trabajo transitado en los 10 años de esta muestra”, dijo el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes Gabriel Romero e invitó a los amantes de la literatura a recorrer la página de la feria y también las redes sociales.

Vale resaltar que la feria se desarrollará de manera virtual hasta el 10 de agosto y prevé múltiples propuestas como encuentros con invitados, mesas temáticas, podcasts con novedades editoriales, reseñas de libros, y también la invitación a recorrer presencialmente las librerías y comercios adheridos.

Ayer, en la primera jornada de la feria se pusieron a disposición del público los primeros materiales, como por ejemplo, la reseña del libro “Otra mirada”, de Beatriz Acevedo https://youtu.be/9R398ko42C8

Como novedades editoriales fueron presentadas: “la Gran Pelea”, de Laura Frias https://youtu.be/Si2Sfo0fu-U, también el libro de Mariela Borgo: “Cuando Monte Caseros pintó en la historia” https://youtu.be/ozdxD5zzaYI , “Cuando seamos sólo nombres” de María Soledad Sandoval https://youtu.be/xgXcyaM1yy8 y “Como hacer un amparo. Doctrina. Jurisprudencia. Modelos prácticos”, de Irina Daiana Brest y Juan Fernando Escobar https://youtu.be/aAtr2YnacEQ.

La mesa temática elegida para presentar en la jornada inaugural fue “Narrativa histórica” con invitados como Juan “Topo” Zubieta, Miguel Raúl López Breard, Enrique Eduardo Galiana, Gustavo Sánchez Mariño y María Laura Riba https://youtu.be/VNzZgmTxyJo.

Además, desde la plataforma de la feria se puede acceder a otros contenidos como: “El catálogo de autores”, “Stands virtuales de librerías”, “El paseo virtual de Ilustradores”.

Invitados

Si bien la mayoría de los materiales estuvieron disponibles desde temprano en las redes sociales, (pero no en la página digital) la inauguración oficial de la feria se realizó en Youtube a las 19 con el ciclo “Encuentros con invitados”. En este caso, el escritor correntino Ramón Blanco dialogó con la escritora mexicana Ángeles Mastretta. La autora de libros como “Mal de amores”, “Mujeres de ojos grandes” o “La emoción de las cosas”, entre otros títulos habló de la pandemia, sus obras y sus personajes entre otros temas. “Lo que ahora me tiene triste es que creíamos que con las vacunas estábamos saliendo, y de pronto no, no estamos saliendo”, dijo y, en términos literarios contó: “Todos los días quiero hacer un libro, pero entre que quiero y puedo pasa mucho tiempo”. Habló entonces de los libros que tiene en mente en este momento entre otros temas. El material todavía está disponible.

Trayectoria

Ángeles comenzó su trayectoria literaria como poetisa cuando ganó un concurso con “La pájara pinta”, que se convirtió en libro en 1978. Luego su otro gran trabajo fue “Arráncame la vida”, novela que fue publicada en 1985 y tuvo un éxito inmediato y ganó el Premio Mazatlán de Literatura al año siguiente. A través del personaje principal, Catalina Ascencio, Mastretta logra en este superventas desmitificar una imagen “ideal” patrocinada durante siglos por la cultura dominante. Esta obra le valió fama y prestigio internacional y, más de 20 años después, en 2008, “Arráncame la vida” fue llevada al cine por Roberto Sneider, quien escribió también el guión de la película.

A esta primera novela le siguieron, en 1990, las 37 viñetas de “Mujeres de ojos grandes” y en 1993, el libro de relatos cortos “Puerto libre”.

Tres años más tarde volvió a triunfar con “Mal de amores”, que obtuvo el Premio Rómulo Gallegos de 1997, convirtiéndose en la primera mujer que recibía este galardón. Desde entonces ha seguido publicando novelas y ha incursionado en otros géneros, como el cuento y los relatos autobiográficos. Algunas de sus obras han sido traducidas a varias lenguas.

(VAE)