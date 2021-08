Milei acusó de “inmoral” a Alberto por las visitas nocturnas a Olivos

El precandidato a diputado nacional por la alianza Avanza Libertad en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, cargó duro contra Alberto Fernández al acusarlo de "inmoral" tras trascender las visitas nocturnas a la Quinta de Olivos que se dieron durante durante el cumpleaños del Presidente, el 2 de abril de 2020, en momentos que regía una cuarentena estricta en todo el país.

Siempre polémico, el economista aprovechó su presentación en La Noche de Mirtha, que se emite por El Trece, para disparar munición contra el jefe de Estado tras la denuncia judicial presentada por dos dirigentes juveniles de Republicanos Unidos contra Alberto Fernández y la modelo Sofía Pacchi, por sus visitas nocturnas a la Quinta de Olivos.

"Lo que demuestra sistemáticamente el presidente Alberto Fernández Kirchner es que es un inmoral", aseveró el precandidato a diputado nacional con un toque de ironía.

Pero el economista no se quedó ahí y agregó: "Si en su vida privada le encanta rodearse de meretrices es una cuestión de él, pero el problema es cuando paga la cuenta con mi plata, que vaya y se haga el langa en el cabaret con mi billetera".

"A esa inmoralidad hay que agregarle que nos tenía encerrados. Hubo gente que perdió a los familiares y no los pudo ver y el estaba enfiestado", continuó el polémico economista ante la mirada de asombro del actor Martín Seefeld, el periodista Nicolás Cayetano y el médico José Abadi. Mientras la conductora y actriz Juana Viale repetía que todos eran dichos de Milei, el precandidato afirmó que "las reglas que impuso el Presidente al resto, él no respeto y eso lo hace un inmoral". "Él nos fijó las reglas a todos, nos hizo perder el trabajo, hubo gente que no pudo velar a familiares y él estaba de joda", agregó. Previamente, el economista se refirió a su decisión de participar en la política y resaltó: “Vengo a sacar a estos delincuentes a patadas”.

(AG)