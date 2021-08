Covid: descubrieron una droga que logra reducir un 99% la carga viral

Investigadores estadounidenses, partiendo de una biblioteca de casi 2.000 drogas antivirales, seleccionaron las mejores candidatas contra el covid y encontraron una a la que ahora apuestan con optimismo, ya que generó una reducción de más del 99% de la carga viral en ratones. Se llama masitinib.

Si bien se encuentra en fase preclínica -o sea que se hizo en animales-, el masitinib ya está siendo probado en humanos en otra investigación que se realiza en un hospital de Francia. Volveremos sobre este punto al final de estas líneas.

Volviendo al paper de Science (“Masitinib is a broad coronavirus 3CL inhibitor that blocks replication of Sars-Cov-2”, o “Masitinib es un inhibidor amplio de 3CL del coronavirus, que bloquea la replicación del Sars-Cov-2”), es resultado de científicos de las Universidades de Chicago y de Duke.

El trabajo promete no solo porque confirmó una disminución de los títulos virales de los ratones de hasta 200 veces, sino porque probó que la acción para llegar a esa reducción podría exceder las particularidades de las variantes de covid. Es decir, iría por un carril distinto.

Esta droga inhibe una de las enzimas del Sars, crucial para su replicación: la proteasa viral.

“Esa inhibición de la proteasa es el blanco de acción de la droga. Se llama ‘proteasa’ porque de algún modo ‘corta’ proteínas grandes en pedazos más pequeños”, explicó el bioquímico Jorge Quarleri, “virólogo” investigador Principal del Conicet.

(JML)